蔡：打壓越大 台灣走出去的決心就更強

2018-06-21

〔記者蘇永耀／台北報導〕面對中國加大壓力封鎖台灣國際空間，蔡英文總統昨表示，外在打壓的力道越大，台灣走出去的決心就更強。我們也會積極跟國際社會合作跟對話。

總統昨接見來自美國及加拿大等國參與「二○一八國際青年菁英領袖研習班」的學員。總統說，台灣雖然受到政治因素的干擾，讓我們的國際參與比較困難。但是，國際社會絕對不能、也不會錯過台灣。因為台灣的經濟發展與民主轉型是整個區域、甚至是全世界都高度矚目的成功故事。現在，政府一方面致力於推動更進一步的產業升級轉型，另一方面，台灣也是亞洲少數啟動轉型正義的國家。

總統說，這段時間以來，我們雖然遇到中國在政治上的干擾跟打壓，不過台灣人民也感受到很多理念相近的國家，對我們的高度支持。

總統認為，外在打壓的力道越大，台灣走出去的決心就更強。我們會積極跟國際社會合作跟對話，也願意跟全世界分享我們的經驗、貢獻長處。

盼美加學員成為台灣通

總統並舉例，台灣與美國及加拿大之間就有頻繁的互動跟合作。從去年十一月開始，我們已經成為全球第十二個、亞洲第三個，正式啟用美國「全球入境計畫」的國家；今年四月，我們則完成跟加拿大全國十個省份之間的「免試互換駕照協議」。這就代表台灣與美、加之間，不論是政府或民間的交流，都將會更加緊密。總統也期待這次來自美加等國的學員們返國後能多方分享在台經驗，成為「台灣通」。