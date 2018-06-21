韓侯陷入困境 吳下令全力幫忙

2018-06-21

〔記者施曉光、賴筱桐／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜最近陷入文大宿舍爭議，高雄市長參選人韓國瑜也因案被檢方約談，多位國民黨中常委昨在中常會上要求黨中央提供後盾，國民黨發言人鍾沛君轉述，黨主席吳敦義除了明確幫侯友宜背書「絕無不法」，並裁示要提供相關參選人法律諮詢服務。

前立委林鴻池 出任侯競選總幹事

此外，侯友宜日前登門拜訪兩年前卸下立委職務的林鴻池，力邀林出任其競選總幹事。退休後在家含飴弄孫的林鴻池昨受訪表示，侯友宜以前擔任警察時，為民眾出生入死拚治安，相信他未來當新北市長，一定會用心照顧人民，所以他欣然接下輔選重擔。

國民黨文傳會副主委唐德明昨指出，民進黨現在主攻新北市、高雄市，因此吳敦義在中常會指示黨中央應該盡全力幫忙這些「民進黨最怕的候選人」。

鍾沛君表示，多位中常委建議黨中央應該做這些參選人最有力的後盾，並提供法律諮詢及議題上的火力支援，吳敦義裁示由文傳會配合辦理。不過吳敦義也說，黨中央只是提供適當的協助角色，決定主導權仍在於參選人。

對於侯友宜的文大宿舍爭議，鍾沛君指出，黨務主管當場有向中常會說明侯友宜陣營的澄清解釋，中常委與吳敦義了解後也都認為「並無不法」。吳敦義也指示文傳會應協助相關人士說明清楚，讓民眾知道事實真相。

  • 前立法委員林鴻池將擔任國民黨新北市長參選人侯友宜的競選總幹事。（記者賴筱桐攝）

    前立法委員林鴻池將擔任國民黨新北市長參選人侯友宜的競選總幹事。（記者賴筱桐攝）

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