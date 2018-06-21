韓侯陷入困境 吳下令全力幫忙

2018-06-21

〔記者施曉光、賴筱桐／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜最近陷入文大宿舍爭議，高雄市長參選人韓國瑜也因案被檢方約談，多位國民黨中常委昨在中常會上要求黨中央提供後盾，國民黨發言人鍾沛君轉述，黨主席吳敦義除了明確幫侯友宜背書「絕無不法」，並裁示要提供相關參選人法律諮詢服務。

前立委林鴻池 出任侯競選總幹事

此外，侯友宜日前登門拜訪兩年前卸下立委職務的林鴻池，力邀林出任其競選總幹事。退休後在家含飴弄孫的林鴻池昨受訪表示，侯友宜以前擔任警察時，為民眾出生入死拚治安，相信他未來當新北市長，一定會用心照顧人民，所以他欣然接下輔選重擔。

國民黨文傳會副主委唐德明昨指出，民進黨現在主攻新北市、高雄市，因此吳敦義在中常會指示黨中央應該盡全力幫忙這些「民進黨最怕的候選人」。

鍾沛君表示，多位中常委建議黨中央應該做這些參選人最有力的後盾，並提供法律諮詢及議題上的火力支援，吳敦義裁示由文傳會配合辦理。不過吳敦義也說，黨中央只是提供適當的協助角色，決定主導權仍在於參選人。

對於侯友宜的文大宿舍爭議，鍾沛君指出，黨務主管當場有向中常會說明侯友宜陣營的澄清解釋，中常委與吳敦義了解後也都認為「並無不法」。吳敦義也指示文傳會應協助相關人士說明清楚，讓民眾知道事實真相。