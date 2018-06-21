怕合體被拖累？丁︰我為侯說過話

2018-06-21

〔記者鍾泓良、林欣漢／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜爆出文化大學宿舍案，台北市長參選人丁守中也遲遲未與侯展開「丁侯連線」，讓外界聯想是否因丁擔心文大案影響選情所致。對此，丁守中昨表示，雙方未合體與文大案一點關係都沒有，他還幫侯在文大案上說過話，指平時無事，選舉才有事。

國民黨今年四月確定由侯友宜出線參選新北市長，五月確定由丁守中出戰台北市。丁守中在今年五月九日到新北市為自家議員參選人站台時，媒體追問兩人何時合體，丁當時說他已與侯通過電話，但至今一個半月過去，仍未看到同台。

丁守中表示，他跟侯友宜已陸續著手討論合作政見，選舉有節奏與時程，一切都在規劃的時間內，之前受訪時就說過，七月時會推出共同政見，希望不是單純的造勢同台，而是端出實際的政見牛肉，這才是選民想要的。

國民黨台北市議員徐弘庭表示，雙北連線在選舉上沒有加分效果，反而是兩人在執政後如何合作比較重要。 國民黨台北市議員戴錫欽也認為雙方見面的時間點不重要，重要在雙方碰面後提出的共同政策。

對於新黨主席郁慕明表態「仍有條件支持台北市長柯文哲」，丁守中昨表示，他沒有意見，他會爭取泛藍陣營的大團結，並爭取中間選民的支持，也擴大爭取所有要讓台北市更進步繁榮市民的支持，要讓市民安居樂業、年輕人擺脫低薪窮忙。