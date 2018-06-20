細數政績 賴讚蘇最佳市長人選

2018-06-20

〔記者俞肇福／新北報導〕行政院長賴清德與新北市長參選人蘇貞昌合體，兩人昨天上午八點參加新北市金山承天宮舉行的「海陸遶境慶典」。賴揆說，蘇貞昌過去擔任台北縣長，對金山有情有義用心照顧，新北市未來要找對人帶領，蘇是市長的最佳人選。

賴清德說，他是新北市萬里囝仔，小時候阿公都會帶他從萬里走到金山承天宮拜拜，感謝前縣長、蘇院長對金山的照顧。

賴揆說：「我剛剛碰到台大醫院金山分院譚院長，金山醫院興建之初碰到大困難，雖然鄭玉爐先生無償捐出土地蓋醫院，但是鄉公所爭取與募款才一億二千萬元，是蘇縣長積極幫忙爭取到八億一千萬元，才有醫院服務鄉親。」此外，在金山鄉公所、代表會、漁會興建大樓之際，都是蘇縣長爭取預算興建，讓金山鄉親享受到好的醫療資源與公務員的服務。

賴清德說，蘇縣長也重視教育，金山高中教學大樓、宿舍，花八千多萬元興建，讓師生受到良好照顧。金山地瓜以前一斤才五塊多，蘇貞昌在台北縣長任內積極行銷，現在地瓜一斤卅幾塊；金山地瓜在蘇縣長行銷下，薩爾瓦多總統、瓜地馬拉總統來，阿扁總統都用金山地瓜做國宴，讓金山地瓜很出名。

賴清德最後說，他希望藉著承天宮鄭成功的大名，來祝福蘇院長「承受天意敬賜你成功！」讓「蘇貞昌，衝衝衝！」點燃民眾的熱情。