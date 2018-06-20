郁慕明：仍「有條件支持」柯文哲

2018-06-20

〔記者施曉光、鍾泓良、周彥妤、郭安家／綜合報導〕國民黨提名前立委丁守中參選台北市長，但與國民黨系出同源的新黨迄今仍拒絕表態。新黨主席郁慕明昨受訪表示，他到現在為止，還是「有條件支持」台北市長柯文哲，這個說法也是告訴柯文哲，應該檢討自己四年來的施政有無需要改進之處。

至於丁守中，郁慕明說，目前距離投票還有五個月，等丁提出明確的施政方向與主張後，由新黨支持者決定是否認同。

他強調，自己從未說「支持」柯文哲，而是「有條件」支持。媒體追問所謂「條件」為何？郁慕明說，就是「大方向」，如果對台灣未來前途還是要以非常狹隘的所謂台灣價值、台獨意識來決定，這是新黨所反對的。他舉例說，如果柯文哲鼓勵同胞拒搭把台灣標記為「中國台灣」的航空公司，「那不是鎖國鎖島嗎？丁守中如果能更明確表達，會讓新黨支持者覺得有guts、有原則。

郁強調，自己過去說過有條件支持柯文哲，是因為柯表達「兩岸一家親」，讓兩岸不會走上對立與衝突的局面，丁守中當時還不是國民黨的人選，未來丁與柯要在政見上比較。

柯辦：把市政做好爭取最多支持

對郁慕明表示有條件支持柯文哲，北市府發言人劉奕霆表示，柯態度不變，把市政做好，才能爭取最多市民的支持。

丁守中陣營則說，會繼續尋求泛藍支持，志同道合的朋友都是爭取的對象。姚文智競選總部執行總幹事阮昭雄回應，對此事沒有評論。