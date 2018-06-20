侯：一輩子不會拜託別人做違法事

2018-06-20

〔記者賴筱桐、高嘉和、何玉華、郭安家、陳心瑜／綜合報導〕針對新北市政府官員到台北市政府「關心」文大宿舍案，國民黨新北市長參選人侯友宜昨回應，自己一輩子不會、不需要拜託別人做違法的事；對於新北市議員赴監察院舉發新北市政府官員關說，侯友宜說「尊重各單位的職權」。

台北市議員李慶元日前質疑，侯友宜妻子任美鈴以「又昱實業有限公司」名義與文化大學簽訂租賃合約，但該公司疑為一家人頭公司。

根據經濟部商業司網頁資料，「又昱公司」現址還有「珍正一有限公司」、「博林投資有限公司」、「峰卉股份有限公司」等其他三家公司也登記在同一地址，該地址也是一家記帳士事務所。

商業司官員表示，基於稅捐申報及稅務諮詢，不少「好野人」會將公司登記在記帳士事務所，這是很常見的。

李慶元：設人頭公司省成本 躺著收錢更方便

李慶元認為，侯友宜虛設人頭公司，有無違法要看事實認定，但侯明明可委託物業管理公司經營文大宿舍，設人頭公司無非是要省中間人事成本，「躺著收錢更方便」，粗估該建物價值及十五年來租給文大當宿舍收益，無怪侯堪稱「五億探長」，身為新北市長參選人不好吧！難道要鼓勵新北市公司行號都須設人頭公司，用同一地址省租金水電？

侯友宜和新北市議員參選人蔡建棠，昨晚在新莊農會舉辦市政說明會。侯表示，一個地點登記多家公司，對民間企業而言是很正常的現象，依法繳稅、依法設立都沒有問題。

侯友宜辦公室發言人賴冠群也舉例，蘇貞昌的超越基金會、女兒蘇巧純的「二三設計」與女婿龍男的電影公司，也都設立在同一個地址，一個地址設立多間公司，可以分攤空間的營運成本，這也是台灣微型企業的常態，不論彼此是否為一家人，只要依法設立、依法繳稅，自然沒有違法問題。

至於前台北縣長周錫瑋在談話節目批評侯友宜文大案處理得不好，侯友宜回應，虛心接受別人的意見，會努力打自己的選戰。面對廣播節目主持人周玉蔻說「直覺國民黨新北市長人選會換人」，侯友宜堅定回應「一定會贏得選戰」。