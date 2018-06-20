新北官員到北市府談侯友宜文大案 遭質疑關說》林洲民：我清楚知道有討論

2018-06-20

〔記者郭安家、何玉華、賴筱桐、林曉雲／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜建物租給文化大學案延燒！台北市議員相繼爆料，指新北市政府副秘書長邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國上週至台北市政府關說解套。台北市都發局長林洲民昨開記者會表示，「我清楚知道有討論」，並坦言該處依法是做集合住宅，未記載做寄宿住宅，教育部若認定該處現況屬寄宿住宅，台北市將會依「都市計畫法」開罰六萬元，如持續未改，則可斷水斷電。

依法應做集合住宅 未記載做寄宿住宅

新北市議會民進黨團總召集人李坤城及議員何博文、鍾宏仁昨天召開記者會，強調邱敬斌摔紙嗆聲，掩飾不了關說事實。何、鍾兩人並赴監察院遞交陳訴書，請求調查邱等人是否失職，他們認為兩位高階文官去喬侯的文大宿舍「大群館」案，若非新北市長朱立倫或侯友宜指使，兩位文官不會甘冒被彈劾的風險關說，朱、侯應該說清楚。

教育部對此不予回應。但據悉，教育部認為，「大群館」使用是否合法，是台北市政府的權責，針對大群館的土地使用分區及居住消防安全，北市府如果認為違法，教育部就會要求學校限期改善，並提出替代方案，並非如北市府官員宣稱是由教育部認定，北市府相關說法有誤導之嫌。

台北市議員洪健益指出，依「台北市土地使用分區管制條例」，侯友宜家族投資的文化大學宿舍僅能做集合住宅，不能做寄宿舍（住宅），現況卻成學生宿舍；而上週邱敬斌、汪禮國赴北市府關說時，即表達新北市政府將發文台北市政府，盼北市府回覆公文的內容，能導向該處大樓依法「可以當學生宿舍」。

林洲民：關說是形容詞 不會附和

林洲民對此表示，「關說是形容詞，我不會做任何程度附和，但清楚知道有討論（認定可以當學生宿舍）」；「對方事先打電話，也告知要討論這議題，北市府參與同仁也有和他們討論他們想討論的議題」，相關報告已交給北市府政風處調查。北市府發言人劉奕霆則稱，台北市長柯文哲並未看過調查報告。

林洲民說明，六月十一日汪禮國、副總工程司周繼祖至北市府，隔天新北市政府副秘書長邱敬斌、汪也到，台北市都發局副局長張剛維、建管科、都市計畫科、建管處使用科、總工程司等北市官員，都有參與這兩次不同會議。至於是否感到「施壓」？他說，這字眼很重，這些與會同仁前後在台北市都發局服務過，討論過程應該是很平和。

林洲民說明，侯友宜家族房產位於特定住宅區（二），土管條例正面列表可做「集合住宅」，但並沒有記載它可以做「寄宿住宅」。條例另解釋，寄宿舍是含一個以上寄宿單位之建築物。