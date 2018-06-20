頻遭更名矮化 我擬提訟國際或當地法院

2018-06-20

外交部：將以最符合國家利益的方式提起訴訟

〔記者李欣芳、呂伊萱／台北報導〕中國無理要求外國航空公司矮化對台灣稱謂，部分國際航空就範。涉外人士昨指出，未來將聯合受影響的團體或個人，尋求國際組織的仲裁機制或是各國當地法院仲裁等兩種法律途徑，希望藉此形成判例；若勝訴，其他國家就會跟進。

國安會秘書長李大維在外媒專訪中表示，台灣將採取反制措施，「不會只坐著等」，是否要搭乘這些屈服於中國的航空，是人民的選擇。

對於反制作為，外交部發言人李憲章指出，政府作法包括推行國際文宣、與當地國政府及政要溝通等，同時目前正在進行法務諮詢和規劃，「該做的都會做」，從國際自由貿易角度切入，時間成熟後將以最符合國家利益的方式提起訴訟。

學者：訴訟標的難釐清 缺乏著力點

不過，熟悉國際法的學界人士坦言，這是個「訴訟標的、原告或被告都很難釐清的訴訟」，缺乏著力點。首先要釐清提告人是中華民國政府、駐外館處或者民間單位？且遭迫改名的是民間企業，若個案提告就需要在每個企業所在國，向改名企業提告，「需要一大筆訴訟經費與人力」，且訴訟時間非常長。

而實務上，即使政府出資，以觀光協會或基金會等民間名義提告，但在越先進、司法越獨立的國家打法律戰，「也是高風險」，因判決過程與結果都會遇到我國國際法人格問題，若結果有損我國國際法人格地位，不但傷害我國民眾感情，更將成為判例。

該人士也說，若是在ＷＴＯ爭端解決機制中，以設置非關稅經濟障礙的角度切入，此案也面臨矛盾。因為ＷＴＯ以會員為主體，只有會員能訴諸此機制解決，但這些改名的企業都不是我國企業，「請問哪個國家願意為另一個國家的名字被擅改提起訴訟？」