舊瓶仍裝舊酒 須速換血

2018-06-19

記者林良昇／特稿

近年，從加拿大總理杜魯道、法國總統馬克宏、奧地利總理庫爾茨，這些「小鮮肉」領袖，在西方政壇掀起了一股年輕浪潮，不管左、右翼，青壯一代是否能登大位，在西方早已不是疑問，問題是在台灣，這要如何去做？對於被視為老朽、陳舊國民黨而言，更是一道艱難課題。

在野的國民黨，最需要的是年輕活力，打破枷鎖，不過，廿二名縣市長被提名人仍有超過半數是已經六旬以上的老一輩，選民看不到新菜色，這對一個需要大破大立，想重新執政的在野黨而言，絕對是一個危機。

與以往相比，國民黨這次確是大多是藉制度，選出現階段最強的參選人，但這樣幾乎不見中壯世代的提名結果，是國民黨的ＤＮＡ、選民結構、人際脈絡所造就，不是黨中央的有意為之，就如同藍營支持者在討論前總統馬英九的復出一樣，這個黨總是念舊，不喜歡新東西。

現實很殘酷，國民黨陷入支持者年齡層偏大的瓶頸，現階段雖還可以和民進黨一搏，但十年後、二十年後，在老者凋零，更多年輕人有投票權後，國民黨對於年輕一代的吸引力在哪？

以吳敦義為首的黨中央要思考未來的十年、二十年，而非只是放眼二○二○，由誰來挑戰總統大位的狹隘問題，當舊血逐漸凋零，中壯派青黃不接，國民黨必須要動一場大手術，只不過，還找不到人簽同意書。