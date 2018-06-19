世代接班拼圖 還缺雙北

2018-06-19

記者楊淳卉／特稿

民進黨年底縣市長選戰佈局，開啟中壯世代接班序幕。野百合學運世代的鄭文燦、林佳龍最早嶄露頭角，躋身百里侯之列，其他五、六年級生參選人，也準備年底選舉接受民意試煉。民進黨此次縣市長選舉在北中南都有中生代接班，但在被視為重中之重的台北市與新北市，卻頗有後繼無力之感。

民進黨具有派系聯盟的特色，黨內各派系為延續生命與利益，長期採取系統性的招攬與培育新血，也造就黨內有接班梯隊的傳統。綠營縣市首長及行政首長人才，從最早的黨外世代、美麗島世代、律師世代，一直到現在的野百合世代，民進黨的世代接班從來不缺人才，只有時間早晚問題。

上次縣市長選舉，民進黨在台北市選擇與無黨籍柯文哲合作，新北市則派出老將游錫堃壓陣；二○一六年在雙北立委佈局，則有部分席次與第三勢力結盟，或是禮讓無黨籍候選人組成改革連線。雖然當時各有考量，但民進黨在聲勢大好之際選擇保守佈局，不免延緩了內部接班的節奏。現在看來，民進黨在雙北，正在承受過去四年選擇的後果。

台灣政局瞬息萬變，過去被視為藍大於綠的桃園市、新竹市、基隆市，民進黨在二○一四年選舉一夕翻盤。如今，鄭文燦、林右昌、林智堅都累積相當執政口碑，連任不是大問題。這些縣市的經驗告訴大家，只要努力耕耘，加上對的人選，基本盤並非鐵板一塊。