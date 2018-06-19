鄭朝方：民進黨給年輕人機會

2018-06-19

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨在年底縣市首長參選人以五、六年級生為主力，形成擴及各地的中壯世代接班梯隊，選對會共同召集人陳明文昨受訪表示，民進黨是比較進步的政黨，蔡總統上台後，在人事佈局上，就是朝「這個世代的人要出來」的方向走，黨內和社會慢慢形成這樣的氛圍，縣市長人選及行政部門人士，都有接班梯隊形成。

年僅卅八歲的民進黨新竹縣長參選人鄭朝方表示，民進黨是個願意給年輕人機會的政黨，民進黨過去在街頭的社會運動建立起台灣價值，台灣民主自由運動讓很多人積極參與，其中也包括學生與年輕人，當時參與運動的年輕人現在已經成為中生代，他們背起重擔繼續為台灣人民打拚。

鄭朝方認為，和年輕人站在一起，培養年輕人，給年輕人機會，是民進黨能夠不斷進步的原因。作為黨內此次最年輕的縣市長參選人，他已經感受到這一次的重責大任。

此次以七十一歲之姿回鍋參選的民進黨新北市長參選人蘇貞昌，則重用多名太陽花學運等年輕世代幕僚，在文宣及形象上力圖年輕化。

蘇貞昌重用年輕世代幕僚

蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，民進黨一向重視年輕人，不吝給予機會，黨內並沒有人才斷層的問題，蘇貞昌也用相同理念展現在這次競選主軸「新新北」之中，希望透過世代合作，共同打造新北市成為北台灣一千萬人的舞台。