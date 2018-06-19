接班梯隊出列 民進黨五年級生帶頭衝

2018-06-19

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨年底縣市長選戰提名大致底定，在目前提名的十九位黨籍參選人中，民國五十年以後出生的五、六年級生就佔了十四位，比例高達七成三，形成以五年級後為主力的接班梯隊，更有多人是野百合學運世代出身。

「野百合」連線出場 六年級嶄露頭角

學運世代擔任縣市長的目前有桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍，今年底選舉則加入了曾是野百合廣場總指揮的民進黨嘉義縣長參選人翁章梁、台大濁水溪社創社社長的台南市長參選人黃偉哲，以及高雄市長參選人陳其邁，儼然形成「野百合百里侯」連線。

民進黨選對會共同召集人陳明文表示，在提名佈局過程中，選對會沒有特別考慮到年齡的問題，但整體而言，提名人選多是五十歲左右，在地方上也經營有成，被提名參選是很自然形成的現象，民進黨本身就是年輕有理想的政黨，這些人才冒出來後就會被重用。

陳明文指出，翁章梁在野百合世代就從政，雖然之後在行政體系發展，但還是有政治性格，任何選舉都會出來參與幫忙；陳其邁、黃偉哲也一樣，選民認定他們已經成熟，就會肯定他們出來參選。

學運世代外，爭取連任的基隆市長林右昌及新竹市長林智堅，都是很年輕就嶄露頭角的六年級生；林智堅二○一四年時甚至是以卅九歲之齡，成為該屆最年輕的縣市長，被視為新生代的典範人物。此次參戰的六年級生，還有花蓮縣長參選人劉曉玫，以及年僅卅八歲的新竹縣長參選人鄭朝方，鄭朝方是此次民進黨最年輕的縣市長被提名人。

即使民進黨各派系有系統性的培養準備接班的新血，但並非均由中壯世代接班。新北市長選舉，黨內原有五年級生的立委吳秉叡爭取提名，但因新北被黨內視為年底選戰決勝點，為求勝選及拉抬全國選情，最後由黨主席蔡英文親自出手，請出律師世代、七十一歲的前行政院長蘇貞昌回鍋參選，力求搶下全國最大票倉的新北市。