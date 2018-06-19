謠言終結站》公務員退休所得重算函 是有效處分

2018-06-19

網傳內容：近日LINE上盛傳，銓敘部發給退休公務人員退休所得重算函漏蓋了部戳，因此是無效處分。

查證結果：銓敘部表示，依退撫法所做公務人員所得重審處分，是依據公文程式條例第3條第5項規定，以電子公文寄發，可以不用印信或簽署，而由檔案管理局加上「電子公文交換戳」為憑，絕對是有效的行政處分；而少數因姓名有特殊字者，沒辦法採電子發文，因此以紙本寄發，才會加蓋「部長簽字章」，籲民眾勿再流傳錯誤消息。銓敘部也呼籲退休人員切勿以訛傳訛，導致影響自身權益。