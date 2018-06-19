國民黨昔日插手瓦斯業 出脫持股獲利

2018-06-19

三部曲 壯大瓦斯王國版圖

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨在威權時代建立龐大黨營事業王國，介入經營獨佔性質的液化石油氣、天然氣事業，行政院黨產會正調查十二家「欣」字輩瓦斯公司，查出黨營事業先是獨攬液化石油氣總經銷地位，演進到入股各天然氣公司，最後再全數出脫持股獲利，黨產會預定下半年召開聽證會，對國民黨追討不當黨產。

黨產會調查 下半年開聽證會追討

黨產會調查，自一九六一年十二月起，黨營事業裕台公司開始辦理液化石油氣總經銷業務。一九七一年起，瑞華、中央投資、光華三家國民黨經營的公司，陸續與退輔會、地方人士合資經營欣欣天然氣等十二家天然氣公司。

據了解，黨產會已從公司登記、財務報告、政府公文，掌握黨營事業介入瓦斯企業手法和途徑，國民黨以「取得總經銷地位、出租瓦斯分場土地、收購企業成經銷商」三階段，壯大黨營瓦斯王國版圖。

「大靠抽佣吸金！」黨產會指出，裕台公司接下中油生產的液化石油氣之總經銷業務，搖身一變成為公司最賺錢部門。一九七○年底，總經銷再轉由另一家黨營事業瑞華公司負責，並開始抽佣，以一九七四年為例，中油每公斤液態石油銷售價八元五角，瑞華即抽一元佣金。

在出租瓦斯分裝場土地方面，瑞華公司在一九七八年解散後，由退輔會成立液供處接收其設備，並接手總經銷業務，因土地及設備皆為黨有，退輔會每年須付三．七億元租地。

黨產會表示，液化石油氣經銷市場在一九九三年開放，退輔會將液供處設備賣給北誼興業公司，但黨營光華公司收購北誼八十％股份，國民黨再度掌握液化石油氣經銷市場，直至二○○二年光華將北誼全數持股出售。

最多曾投資12家欣字輩公司

黨產會發言人施錦芳表示，黨營事業最多曾與退輔會合資達十二家天然氣公司，最早設立的欣欣、欣隆公司，原始股東為黨營事業瑞華公司；其他欣高、欣南等八家皆為光華所投資，以退輔會持股最多。民股部分多由黨股、藍營地方人士投資，並安插退將、國民黨人士當董事長。

施錦芳指出，黨營事業當年所投資「欣字輩」公司，每一間都會追查，以釐清國民黨靠特許事業賺進多少錢，待調查完將召開聽證會。

國民黨「欣」字輩的十二家天然氣公司包括：欣欣、欣隆、欣高、欣南、欣泰、欣雄、欣嘉、欣營、欣雲、欣屏、欣芝、南鎮。