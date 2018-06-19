姚批柯 用行政資源探訪

2018-06-19

市長想去 哪個里長敢不接待

〔記者郭安家、周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲已經與民進黨分手，昨繞過民進黨籍市議員，積極拜訪民進黨籍里長。民進黨市長參選人姚文智受訪批評柯，「用市長的行政資源，市長想去，哪個里長敢不接待？」民進黨台北市黨部主委陳正德認為，里長尚未違反黨紀，但坦言黨籍台北市民政局長藍世聰日前公開挺柯，已違黨紀，但這是政治問題，時機一到不能不處理。

藍世聰挺柯 市黨部︰違黨紀

北市有四五六位里長，民進黨籍占八十四位，今年四月有五十位民進黨籍及無黨籍里長於立法院力挺姚文智，呼籲民進黨不禮讓柯；但五月中民進黨中央邀請里長座談交換意見，仍有民進黨籍里長發聲挺柯。

對此，陳正德說，里長會擔心不與柯文哲見面而被作記號，「市長見里長，議員你又能怎麼辦？」他坦言，這中間當然會有選舉操作，媒體曝光，外界感覺你挺我、有拜訪，並解讀柯文哲見綠的取暖、見藍的拔樁；但姚幾乎都已拜訪過黨籍里長，「選舉不是跟著別人走，一天到晚跟著別人屁股，就不要選！」

陳正德說，民進黨選對會已界定並諒解民進黨籍市府官員可服務市民，而黨籍的局長藍世聰日前於議會表示「我支持柯文哲、會幫忙輔選」等言論，已違反「紀律評議裁決條例」第十五條「公開發表支持非民進黨黨提名參選人之言論」，但對方「要你掉入他的陷阱，所以黨暫時不動」，目前也無黨員對此檢舉。

陳正德表示，處理此事要有政治智慧，但「現在動沒有加分」，這是政治問題，等時機一到民進黨不能說不處理，也要對其他為黨拚選舉的人交代。至於處理時間？陳說，台北市黨部會等到八月執委會改選，將由執委會決議，最後不一定是市黨部層級處理。

對於柯文哲昨拜訪民進黨籍里長，姚文智說，柯利用行政資源去，里長敢不接待嗎？正是佳節忙碌時，里長不得空閒還得接待柯，他於心不忍。