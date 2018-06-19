柯P、柯媽分進合擊 挖兩黨牆腳

2018-06-19

柯赴「反柯大本營」會民進黨籍里長 柯媽日前私訪國民黨籍里長

〔記者周彥妤、郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲與民進黨「分手」後，面對國、民兩黨夾殺的壓力，柯也展開反擊突圍，他昨前往有「反柯大本營」之稱的中山區拜訪各里長，第一站是埤頭里民進黨籍里長林銘清；另外早在五月初，柯媽即透過無黨籍里長的協助，私下拜訪國民黨籍里長，於母親節活動與泛藍選民博感情。

柯︰訪里長能直擊地方問題

對於外界解讀是母子分進合擊「拔樁」，柯文哲昨天回應，不要想這麼多，訪里長能直擊地方問題，從個案發現通案，「積小勝為大勝」，台灣就是讓意識形態綁架過頭。

中山區四十二個里，有十三位里長是民進黨籍，柯文哲昨拜訪十多位里長。他強調，里長就像「訊息提供者」，會告訴市府有哪些問題，甚至會帶著親眼直擊，北市府要慢慢從管理團隊變成服務團隊，地方上如有什麼需要，市府蒐集資料，常常是從個案發現通案，這是個人的政治理念，「積小勝為大勝」。

媒體則追問，中山區有「反柯大本營」之稱，拜訪里長是在回防？柯文哲表示，先不管是「反柯」、「柯黑」或「柯粉」，不可能讓所有人滿意，做多少算多少，盡量做。

柯文哲強調，不要想這麼多，人都有私交的朋友，不是只有政黨，整個台灣就是被意識形態綁架過頭；談起人情世故，或做得好壞，大家都會知道。

里長︰支持做事的人

談到是否支持柯文哲連任？林銘清受訪說，自己支持做事的人，柯和他都是傻傻做的人，就是做給外界看，讓大家有所感，不要說「誰拔誰的樁」。是否擔心被民進黨開除黨籍？林表示，民進黨不是這麼沒有肚量的政黨，「尤其市府副市長、幕僚也有民進黨籍，這又要怎麼解釋？」自己就是挺有做事的人。

至於柯媽何瑞英，則是今年五月初由文山區無黨籍順興里長單連城開車，載她到政大里參加母親節感恩音樂會，拜訪國民黨籍的政大里長劉俊奇，現場偏藍民眾多，支持者輪流與柯媽拍照。柯文哲當時解釋，里長有活動反而會直接與他媽媽聯繫，而老人家在新竹也沒事做。