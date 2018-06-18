冷眼集》 冰島的啟發

2018-06-18

記者鄒景雯／特稿

端午連假，碰上世界盃足球賽開打，不管是不是球迷，都是技藝聲光效果齊備的頗佳娛樂，尤其週末由冰島對阿根廷這一役，三十三萬人口的國家，硬是把南美四三○○萬人口、擁有超級明星球員的足球大國給逼和，在賽程紀錄上平起平坐，更是給人很積極的啟發。

冰島這個國家帶給全球媒體的震撼，從而津津樂道的，不只是這支球隊是由業餘球員所組成，根本不是職業隊，因為這個國家沒有職業足球隊，而且還包括全國十分之一的國民，集體到俄羅斯比賽現場去觀賽加油，他們的「維京戰吼」，鼓舞全隊「將士用命」，當梅西的十二碼罰球被平常當導演的門將給擋下之際，冰島人所展現的意志與力量，真是風靡世界。

冰島與阿根廷的懸殊人口比例，對於二三○○萬的台灣人來說，對照十三億人的中國，不也是雷同度破表？過去相當一段時間，不少國人喜歡拿以色列做比較，希望學習這個國家在歷史上如何獨立生存壯大的歷程，來自我惕勵，但是比來比去，恐怕會發現一個殘酷的事實，台灣人的認同意識不如以色列人；而今，在運動場上的和平競技，沒有前述的問題那麼嚴肅，而是生活層次的共同情感自然凝聚，則台灣人比之冰島人，又是如何？看來，國家與國家之間的相處能否對等、尊嚴，不在大小，顯然在強弱。

國家的強弱，取決於硬實力與軟實力，一致的國民意志，連軟實力都談不上，只是一個國家組成的基本前提，但是台灣在這點上，在面對敵國外患時，簡直像一個軀殼裡住著兩個靈魂的雙重人格患者，不但讓外界看透了台灣的分裂，大剌剌地從中操弄，就是「自己」也帶來困頓苦擾，不久前的新黨青年王炳忠等多人被起訴為中國間諜、白狼張安樂竟獲國小校長邀請頒發畢業生市長獎，都是台灣社會活生生的國家分歧與價值錯亂，偏偏台灣人的民族性特殊，居然對這類叛國、尚黑行徑，似乎不要不緊、得過且過，形成不了起碼的同仇敵愾，這種行屍走肉式的淡漠，難怪不被當作國家看待。

倒是中國的角色突出，為了間諜案，出言不遜，直指台灣政府「喪心病狂」。這讓人想起一九九九年遭到中國以毒針處決的前解放軍少將劉連昆，他的罪名是什麼？按照北京「兩岸一家」的邏輯，不管是一家親也好，或是一家人也罷，提醒一下對台軍事恫嚇實況，不是名正言順的事情嗎？何須下達立斬決？這才是「喪心病狂」的首選。

惡狼猛虎當前，台灣人到底怎麼看待自己、定位自我，可不能成為大哉問。