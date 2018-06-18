沱江艦 7月首度反艦實彈射擊

2018-06-18

〔記者羅添斌／台北報導〕資深軍方官員昨天透露，為展現遠距打擊戰力，軍方將在七月初舉行的精準武器實彈射擊操演中，以沱江軍艦進行雄二、雄三反艦飛彈的實彈射擊，這也是對近期共軍機艦頻頻繞台演訓的反制措施。

沱江軍艦配備雄二次音速反艦飛彈、雄三超音速反艦飛彈以及七六快砲等武器系統，沱江軍艦正式在海軍服役後，曾在去年九月的軍方操演中，實施七六快砲的實彈射擊，此次則將是沱江軍艦首次實施艦載反艦飛彈的實彈射擊。

共軍機艦頻頻繞台演訓，共軍大型艦艇更多次沿著我國防空識別區的東側及東南側航行，意圖在國際上製造台灣是中國內海的假象，更對我東部防衛產生衝擊。

各級軍艦及岸置飛彈 模擬精準攻擊共軍

軍方官員透露，剛剛結束的漢光演習期間，是以「防空」任務為主，在屏東九鵬基地進行天弓、愛國者飛彈在內的各式防空飛彈實彈攔截；七月初舉行的精準武器實彈射擊操演，則以「反艦」任務為主，規劃由各級軍艦、岸置機動反艦飛彈，對模擬共軍大型船艦的靶船進行精準攻擊。

根據軍方最新發佈的射擊通報顯示，國防部將在七月初舉行針對海上大型船艦為目標的實彈射擊操演，主要的射擊警戒區為蘭嶼及綠島之間海域，以及鵝鑾鼻東部及南部外海，相關海空域都會進行安全管制。

雄二飛彈為次音速反艦飛彈，增程型的最大射程可達二百五十公里，雄三飛彈則為超音速反艦飛彈，增程型雄三的最大射程已超過四百公里。軍方官員說，沱江軍艦上同時配備有雄二及雄三飛彈，兩者採混合搭配運用，可使敵方船艦難以招架。