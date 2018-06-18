拉攏第三勢力 柯營動作不斷

2018-06-18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲與民進黨分手，對於與第三勢力合作，柯始終淡淡說「多交朋友」；柯昨參加時代力量北市內湖南港區議員參選人蕭新晟競選辦公室開幕活動，被媒體問及是否將與時力合作？柯不願正面回應，笑稱言之過早，「人家邀請就去」，他是給年輕人一個鼓勵。

柯文哲近日動作頻頻，透過管道先向綠黨招手，表達願談合作，但綠黨表示要與柯進行「公開透明」的會談形式，目前還未成行；柯日前也出席親民黨與無黨籍北市議員將組「台北監督聯盟」的記者會，與第三勢力的互動不斷。對此，柯幕僚透露，這些第三勢力「確實有接觸過」，目前沒有要「主動製造合作的規劃」，但也不會拒絕其他陣營邀請。

柯文哲昨到蕭新晟競選辦公室參觀，連廁所、競選背心都看一輪。他劈頭就虧蕭，「第一次看到比我慘的參選人，辦公室也太簡陋！」他隨即話鋒一轉表示：「這能打得贏也是奇蹟，不過我們都是創造奇蹟的人！」勉勵具新創背景的蕭成為新創產業代言人。

稍後柯文哲出席開齋節活動時受訪，稱自己只是受邀前去蕭的競選辦公室，給年輕人一個鼓勵，現在談合作言之過早。至於會不會拉攏時力或親民黨？柯文哲重申，「我們是要拉攏所有各方勢力支持。」還要媒體不要這麼泛政治，做多少算多少，多交點朋友。

媒體追問柯與總統府秘書長陳菊「兩人是不是能做回朋友」、「白綠會不會更加回不去？」柯說，可以交朋友就交朋友，且戰且走，他也不知道明天會發生什麼事。