大綠小綠都綠 姚盼時力相挺

2018-06-18

〔記者周彥妤／台北報導〕時代力量台北市內湖南港區議員參選人蕭新晟昨成立競選辦公室，台北市長柯文哲、民進黨台北市長參選人姚文智先後出席，但錯開未照面。姚文智談到，大綠（民進黨）、小綠（時代力量）都是綠，「若兩方合作，未來就不多慮，有信心自己可以獲得時代力量支持。」

姚文智致詞表示，這個綠也並非意識形態，而是台灣價值，是堅持台灣本土主權，包括進步、光榮、尊嚴及繁榮。他說，不管是民進黨或時代力量，長期以來，雙方在很多法案、理想上的追求都一致。他希望今年選舉，深綠、墨綠不用多慮，大綠、小綠結合一起，共同展現本土力量。

姚文智說，面對很多價值選擇，有了價值才會決定方向；像蕭新晟提到北市府更換路燈卻傳出安裝人臉辨識監控，選舉過程中，相關價值選擇的例子會一一浮現，在價值信念一致基礎上，大綠、小綠一定可以整合成功，他也有信心獲得時代力量支持。

至於是否會邀請時代力量參加廿三日造勢晚會？姚文智表示，原本規劃是邀請民進黨的黨公職，也是總統府秘書長陳菊第一場站台的造勢；之後會與時代力量及其黨部主委、立委林昶佐緊密合作，「整個選舉不是只有一場。」

林昶佐表示，時代力量一貫維持友善開放態度，邀市長參選人互相交流，尤其找理念相對接近的參選人前來，是再自然不過的事，未來也會秉持相同態度，「目前相對不接近的就只有一位，對內問過是否邀請國民黨台北市長參選人丁守中，結果LINE群組一片沉默。」林說，尊重每個人對台灣政治板塊的界定，但時代力量的代表色一直是黃白黑。