全台走透透 侯扮母雞積極輔選

2018-06-18

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜挾著高人氣，從宣布參選以來就成為藍營亮眼的「母雞」，至今已去過彰化縣、宜蘭縣、高雄市為黨籍縣市長參選人輔選，還有多個縣市的國民黨籍議員參選人邀他合拍競選看板或站台推薦，未來他將全國跑透透，幫自己加分也為同黨參選人加油。

早在國民黨新北市長黨內初選、尚未提名前，侯友宜就獲得雙北等地的縣市議員參選人「看好押寶」，邀他合拍競選看板、站台推薦，高人氣可見一斑，連他到立法院出席記者會，也有不少黨籍參選人到場沾光，桃園市長參選人陳學聖已兩度與侯友宜同台，侯扮演「藍營最強母雞」的架式十足。

深澳燃煤電廠的空污議題發酵，侯在五月九日到宜蘭縣與黨籍縣長參選人林姿妙，同台反對深澳電廠；五月十六日，他跨過大甲溪與彰化縣長參選人王惠美參訪農場、與農友座談，大啖彰化肉圓並感謝農民提供新北優質的有機蔬菜，博感情動作細膩；六月一日再與高雄市長參選人韓國瑜合體造勢，話題性十足。

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，侯友宜去宜蘭、彰化、高雄，當地民眾的反應都非常熱烈，尤其在被視為綠營票倉的高雄，民眾夾道歡迎侯的熱情超乎預期，還有藍營支持者感動地說：「高雄好久沒有看到國民黨有這樣的氣勢了！」

以雙邊縣市合作議題做為訴求

賴冠群說，侯友宜跨縣市的行程絕非走馬看花，會以雙邊縣市的合作議題做為輔選訴求。例如宜蘭是深澳電廠空污議題，彰化是有機蔬菜的合作，高雄是國民運動中心、公托等政策交流，未來只要時間允許，配合黨中央規劃、各縣市參選人的邀約，會繼續安排走透透的全國行程。

民進黨提名老縣長蘇貞昌參選新北市長，各界認為除了著眼於新北市勝選外，也意在牽制侯友宜，要把侯「困在新北，削弱外溢效應」，但侯友宜陣營不受牽制。侯曾透露，民進黨越想困住他，他越要走出去，由此可見侯展現國民黨領頭羊的信心與霸氣。

  • 國民黨新北市長參選人侯友宜昨到泰山區佛國寺出席方丈悟禪大和尚陞座大典。幕僚表示，侯接下來將全台走透透，為同黨參選人加油打氣。（記者陳心瑜攝）

    國民黨新北市長參選人侯友宜昨到泰山區佛國寺出席方丈悟禪大和尚陞座大典。幕僚表示，侯接下來將全台走透透，為同黨參選人加油打氣。（記者陳心瑜攝）

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