全台走透透 侯扮母雞積極輔選

2018-06-18

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜挾著高人氣，從宣布參選以來就成為藍營亮眼的「母雞」，至今已去過彰化縣、宜蘭縣、高雄市為黨籍縣市長參選人輔選，還有多個縣市的國民黨籍議員參選人邀他合拍競選看板或站台推薦，未來他將全國跑透透，幫自己加分也為同黨參選人加油。

早在國民黨新北市長黨內初選、尚未提名前，侯友宜就獲得雙北等地的縣市議員參選人「看好押寶」，邀他合拍競選看板、站台推薦，高人氣可見一斑，連他到立法院出席記者會，也有不少黨籍參選人到場沾光，桃園市長參選人陳學聖已兩度與侯友宜同台，侯扮演「藍營最強母雞」的架式十足。

深澳燃煤電廠的空污議題發酵，侯在五月九日到宜蘭縣與黨籍縣長參選人林姿妙，同台反對深澳電廠；五月十六日，他跨過大甲溪與彰化縣長參選人王惠美參訪農場、與農友座談，大啖彰化肉圓並感謝農民提供新北優質的有機蔬菜，博感情動作細膩；六月一日再與高雄市長參選人韓國瑜合體造勢，話題性十足。

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群表示，侯友宜去宜蘭、彰化、高雄，當地民眾的反應都非常熱烈，尤其在被視為綠營票倉的高雄，民眾夾道歡迎侯的熱情超乎預期，還有藍營支持者感動地說：「高雄好久沒有看到國民黨有這樣的氣勢了！」

以雙邊縣市合作議題做為訴求

賴冠群說，侯友宜跨縣市的行程絕非走馬看花，會以雙邊縣市的合作議題做為輔選訴求。例如宜蘭是深澳電廠空污議題，彰化是有機蔬菜的合作，高雄是國民運動中心、公托等政策交流，未來只要時間允許，配合黨中央規劃、各縣市參選人的邀約，會繼續安排走透透的全國行程。

民進黨提名老縣長蘇貞昌參選新北市長，各界認為除了著眼於新北市勝選外，也意在牽制侯友宜，要把侯「困在新北，削弱外溢效應」，但侯友宜陣營不受牽制。侯曾透露，民進黨越想困住他，他越要走出去，由此可見侯展現國民黨領頭羊的信心與霸氣。