跨區輔選首站新竹市 蘇推崇林智堅政績

2018-06-18

〔記者蔡彰盛、何玉華／綜合報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌是綠營在各縣市參選人的領頭羊，啟動跨區輔選行程，走訪其他縣市傳承市政經驗，在端午節前夕，首站到新竹市「長和宮」，與爭取連任的市長林智堅、民進黨十二名議員參選人同台「包粽」，象徵包中。

傳承市政經驗 也將到桃、南、高輔選

蘇貞昌繼昨到新竹市輔選後，未來還要到桃園、台南、高雄輔選。蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞表示，除了上述四縣市是自行規劃外，未來也會配合黨中央的規劃，到其他縣市幫綠營參選人站台，全面拉抬選情。

黃韋鈞說，蘇貞昌到外縣市輔選除幫忙「打光照亮」黨籍參選人外，也有助於在新北市選情，因新北市有很多各縣市的旅居人口，蘇在外縣市廣受好評，外縣市民眾也會請旅居新北的親友多多支持蘇。至於為何先到新竹市？黃說，因為蘇長期支持林智堅，才會列為首站。

在昨天的造勢場合上，蘇貞昌對林智堅的創意與執行力讚譽有加，呼籲市民讓新竹市這個「培養年輕政壇力的搖籃」，能與林智堅形成「會做事連線」，帶年輕團隊逐步實現偉大城市的夢想；盼民進黨六名現任議員與六名新人能達成全壘打。

蘇貞昌說，林智堅的治理已讓新竹市獲得改變，大家都看得很清楚且都給予肯定，他要大聲呼籲「政績是選擇市長的唯一標準！」蘇貞昌指出，新竹市原本許多殘破的地方，如今都成為美麗的景點，林智堅不僅施政成績亮麗，而且各方民調顯示，新竹市從原本各界忽視的地方，變成幸福城市第一名，實在了不起。

他說，民進黨一向樂意提供空間讓年輕人參與公共事務，林智堅當年的競選團隊平均年齡不到四十歲，上任後市政團隊不到五十歲，本次議員參選人有一半是初次參選的年輕世代，竹市儼然成培養年輕政壇力的搖籃。

林智堅表示，新竹市雖只有四十四萬人口，但有大的戰略，成為全台創稅最高的城市，新竹市民應該擁有更好的建設，「新竹改變，已經實現！」