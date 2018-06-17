星期專論》台灣日趨晦暗的國安現況

2018-06-17

◎易思安（Ian Easton）

當前，島國台灣正眼睜睜地看著中國的陰影步步進逼。不過，美國還有時間可以協助這座民主燈塔繼續閃耀。

在自由世界與中華人民共和國的戰略對峙下，中華民國—更為人所知的名字是台灣—處於最前線。面對這樣一個智謀、資金一如其槍砲般令人生畏的蠻橫巨人，台灣顯得格外形單影隻。

台灣和美國共享相同的價值觀，且居於重要戰略位置，因而對美國領導的國際秩序至關重要。然而，台灣的自由民主政府和領土正蒙受威脅，因為中國逐漸壯大，其領導階層也更加咄咄逼人。更糟糕的是，華府對於助台灣一臂之力始終進退失據、反應遲鈍。

習近平已成危險專制領袖

無庸置疑，中共總書記習近平已成為危險的專制領袖。他阻絕中國人民享有基本人權，摧毀他們對於政治改革的希望和夢想，對法治（rule of law）不屑一顧。在習近平治下，中國共產黨正大步邁向邪惡的歐威爾式（Orwellian）未來。

中共的武裝力量「人民解放軍」（ＰＬＡ）奉行進攻為主的軍事理念，這個被稱為「大型島嶼聯合進攻戰役」的計畫，正是向台灣發動侵略戰爭的代號。

為達此目的，中國正竭盡全力加速擴軍，目標是徹底擊潰守軍迫其降服，讓五星旗飄揚在台灣殘存的所有建築物上空。中國軍事將領刻劃的新世界秩序，是美國的威望、力量和自信均灰飛煙滅，而併吞台灣正是第一步。

中國軍方並非單打獨鬥，解放軍官員與民間情報探子、幕後金融機構、宣傳媒介、統戰團體、網路駭客，以及組織性犯罪集團等，都有千絲萬縷的綿密勾結。

習近平很清楚，善加利用各層面的力量極其必要。他知道在短兵相接之前，必須先發動心理戰。一旦台灣人團結一致，成功入侵的可能性將幾近於零。因此，對習近平來說，粉碎台灣人的戰鬥意志才是關鍵。

台灣人正承受著心理戰。台灣人正被不會使人流血，卻能讓人喪失勇氣的武器狂轟濫炸。台灣人每天在電視和電腦螢幕看到的畫面，都是充滿敵意的戰機環繞自己的家園；中國間諜鋃鐺入獄；以及促統團體在立法院外滋事等。台灣人看著一個又一個邦交國背叛他們的信任，向北京的金錢外交俯首稱臣。

另外一點較為隱蔽，但危險性絲毫不減，即中國官員與主要國際企業、遊說公司、諮詢機構、大專院校、智庫、電影片商和報業集團之間的金錢往來。中共砸錢買下影響力，藉此扭曲事實，迫使可能聲援台灣的任何一方不敢吭聲。

美國畏縮退卻讓台灣心寒

嚴重危及台灣生存的威嚇，也是對美國國家安全的威脅，但大多數美國人未必充分瞭解這一點。川普政府的官員和歐巴馬及布希時代的前輩一樣，多半不願意或不能夠為了台灣，挺身對抗中國。對台灣人而言，沒有什麼事情比看著美國這個超級強權在面臨脅迫時畏縮退卻，更讓人心灰意冷了。

美國政府官員一再呼籲台灣政府提高國防預算，在應對中國威脅時保持更強烈的憂患意識。然而，在華府不願挺身而出承擔風險，以實際作為支持台灣的情況下，這些要求台灣付諸行動的明智建言，聽起來也只是空口白話。

美國的若干決策者傾向於捨難取易，寧可在最低限度上低調地支持台灣，也不願採取任何可能導致北京厲聲咆哮的行動。

他們（美國決策者）提出的方案稱為「豪豬戰略」（porcupine strategy），主張限制台灣取得最致命性（通常也最昂貴）的武器，包括匿蹤潛艦、噴射戰機、攻陸巡弋飛彈（ＬＡＣＭ）和主力戰車（ＭＢＴ）等，反而建議台灣大量儲備價格低廉的海岸防衛武器，例如水雷、飛彈快艇、短程防空設備和反坦克火箭等。

蔡英文總統與台灣將領似乎一致認為，這種盲目追求快速、簡便地提升戰力的戰略，將會葬送國軍嚇阻敵人或打勝仗的戰略能力。他們明白，這並非不能兩全其美。任何僅著重應用現有的武器，而非予以擴增及強化的戰略，都有嚴重破綻。

台灣需要尖端武器系統，以確保陸海空三軍具備長期的戰略競爭實力，也需要更多小型、機動性與智慧型武器，俾使在其他作戰方法失敗時，足以發揮定點防禦能力。只要擬定特別預算，台灣政府負擔得起這兩方面的軍事需求。

不過，不能期待台灣單方面創造軍事奇蹟。台灣，乃至整個印太地區民主國家所遭遇的威脅，是貨真價實的。對台灣的國家安全選項設限是一大錯誤，卻是美國近三任政府所執行的政策。

這樣的決策，使美國抵禦中國擴張主義的最前線日益脆弱，導致美軍協防台灣的負擔更為沉重，也鼓動習近平更敢冒險在區域內興風作浪。我們本來應該設法讓我們的戰略對手付出更高代價，如今卻反而降低了他們可能負擔的成本。

白宮應展現更強挺台姿態

放眼未來，美國決策者必須站在最前線領軍作戰，而非將維護和平的責任全部推給台灣。雖然台灣擁有諸多優勢，美國卻不能將捍衛第一島鏈核心免於被中國攻破的希望，全部寄託在兩千三百萬台灣人身上。

現下，美台防衛和安全關係還有極大進步空間，即使是微不足道的挺台姿態，也事關重大。

面對中國的脅迫，川普總統可以立即下令美軍戰艦通過台灣海峽，展現美國的強大力量。然後他可以透過「推特」向全世界公開宣示，這些海域仍屬於國際水域。

接下來，川普還可以下令美軍船艦停靠台灣，指派陸軍和海軍將領訪台，高調推動軍售案，舉行雙邊軍事和海防演習，以及提高美國在台協會（ＡＩＴ）駐軍與國軍顧問人員的規模。

華府部分人士甚至不敢認真考慮採取前述行動，這個事實充分說明，中共的滲透工作是如何深入美國社會，讓美國人對台灣的處境無動於衷，也削弱了美國人的意志和骨氣。

讓我們一同期盼，川普團隊可以展現更強烈的憂患意識。相較於中國對台海和平與日俱增的威脅，北韓問題相形失色。這不僅是對一個陷入險境的忠實民主盟邦伸出援手，美國自身的國安利益也正面臨重重危機，危如累卵。

（作者易思安為美國智庫「2049計畫室」研究員、《中共攻台大解密》作者；國際新聞中心孫宇青譯）