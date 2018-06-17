台灣ＮＧＯ活躍 美有意加強合作

2018-06-17

〔駐美特派員曹郁芬／華府十五日報導〕外交部非政府組織（ＮＧＯ）國際事務會執行長賴銘琪今天表示，台灣ＮＧＯ的能量非常充沛，美方有構想與台灣的ＮＧＯ合作，也有意願讓美國的資源進駐與台灣合辦大型活動，但如何落實還要進一步協商。

賴銘琪帶領台灣九個ＮＧＯ組織參加今年在美國華府舉行的「國際志工行動協會」年會活動，今天在駐美代表處舉行記者會說明活動成果。

這項年會有來自全球的上千個ＮＧＯ組織參與。賴銘琪說，他們在拜會該組織執行長魏欣頓時表示，今年台灣只是與會，希望明年台灣ＮＧＯ能以與談人身分分享台灣經驗，魏欣頓反應正面，他們會持續溝通。不過台灣ＮＧＯ代表也透露，魏欣頓再三表示，希望台灣與會不要有政治目的，屆時不是政府來敲門。

賴銘琪說，政府的角色是協助ＮＧＯ與國際接軌，並尋求與國際ＮＧＯ長期合作的機會。中國對台灣的打壓已延伸到ＮＧＯ，尤其對台灣專業ＮＧＯ組織的打壓愈來愈強，但台灣的立場一直是希望新會員加入不能影響既有會員的權利。

這次代表團也拜會了美國行政部門，賴銘琪說，美方有意願投入資源與台灣合作，但具體計劃還在構想中。台灣如果要成立國際ＮＧＯ中心，讓各國ＮＧＯ進駐，必須修法讓這些組織可以募款及招收實習生，這些都需要跨部會合作。