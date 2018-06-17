歐盟中國峰會將登場 人權團體籲釋李明哲

2018-06-17

〔記者彭琬馨／台北報導〕為敦促在即將到來的歐盟中國高峰會中，歐盟能提及中國日益惡化的人權問題，國際組織「人權觀察」（Human Rights Watch）結合包含台灣人權促進會等多個人權組織，發出共同公開信，呼籲歐盟應關切中國逐漸升高的人權危機，要求中國釋放劉霞、李明哲等政治犯。

促歐盟關切中國人權危機

台灣人權促進會秘書長邱伊翎昨表示，歐盟中國高峰會即將在七月中旬展開，「人權觀察」邀請台灣人權促進會、西藏團體等組織，共同發出公開信，給歐洲理事會主席圖斯克與歐盟執委會主席榮科。

人權團體在公開信中提到，去年高峰會後不久，中國當局無視國際呼籲，拒絕讓諾貝爾和平獎得主劉曉波出國就醫，導致他在官方監禁下逝世，劉曉波遺孀劉霞在他去世一年後的今日，中國仍持續拒絕釋放。

公開信也提到，二○一八年一月瑞典書商桂民海在瑞典外交官陪同下，仍被中國當局強迫失蹤，四月中國官方並試圖阻止具德國籍的維吾爾族社運人士多裡坤．艾沙（Dolkun Isa）前往紐約參加聯合國論壇。而今年六月在布魯塞爾舉辦的歐盟中國戰略對話會議上，竟未公開質疑中國對人權的侵害。

人權團體認為，歐盟發表聲明呼籲中國釋放維權人士雖立意良善，但沒有搭配相應之行動意願或促成釋放的決心，落實在中國議題上；「歐盟沒有嚴正挑戰中國的濫權行為，就是在促使它繼續作惡」。

公開信中敦促歐盟，應公開並持續要求釋放劉霞、中國維權律師王全璋、藏語教育倡導者札西文色、中國維吾爾族的學者伊力哈木．土赫提、非政府組織工作者李明哲和桂民海，還有釋放其他所有因不受到國際承認的罪名和單純實踐人權而遭拘禁者。