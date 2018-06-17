索羅門2部長 「個人身分」赴中招商

2018-06-17

索國政府稱未獲內閣授權 台索邦交不受影響

〔記者彭琬馨／台北報導〕我國友邦索羅門群島的兩位部長與國會議員，傳出以「個人身分」前往中國招商，台索關係受到關注。外交部昨日表示，密切掌握相關情勢，索國政府已向駐館表示，這是「未獲內閣授權」的個人行程，兩國邦誼不受影響。

王定宇：需注意的負向訊號

民進黨立委王定宇透過臉書表示，據聞索羅門群島交通、工礦部長和一位反對黨議員，目前在北京洽商協助開採事宜，這是未經索國內閣同意授權的個人行程，雖然不至於影響邦交關係，但確實是需要注意的負向訊號。

索國總理何瑞朗上月二十日訪台，感謝台灣在索羅門所提供的各類援助項目，並希望未來兩國能進一步深化合作關係。如今索國有兩部長赴中，台索關係的發展受到關注。

外交部：台索關係穩定友好

外交部發言人李憲章昨指出，索羅門群島將於明年舉行國會大選，若干有意爭取連任的部長與國會議員，「或因對中國市場與資金存有幻想」，近日在未經索國政府授權下，以個人身分前往中國招商。

李憲章說，我駐索羅門群島大使館對相關情勢都有密切掌握，索國政府高層也告知駐館，「此類行程未獲內閣授權，純屬個人利益考量，兩國邦誼不受影響」。同時，他表示，目前我國與索國政府各項合作計畫都持續順利進行中，「在雙方共同努力下，雙邊關係穩定友好」。

中國加大力度挖台灣在南太平洋的邦交國，也為美國所關注。美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）才剛公布的報告就指出，中國過去五年不斷加強與太平洋島國的接觸，擠壓台灣國際空間，也對美國在該區的盟友澳洲與紐西蘭之安全利益帶來挑戰。