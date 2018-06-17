美台軍工科研交流 立委︰有助國防自主

2018-06-17

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國和美國日前簽署相關科研資訊交換協議，同意我國中科院、軍備局等單位代表，明年起可至美國國防科研單位、重點實驗室參訪。對此，朝野立委一致認為，此舉有助於我方軍事科研能量的提升，並使我方突破「國防自主」瓶頸，同時也象徵台美雙方關係更進一步。

汲取美方能量 有機會跨世代進步

立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇表示，從波斯灣戰爭至今，科技能力已成為現代戰爭的勝負關鍵，我國對自身科技能力雖有信心，但美國為軍工業執牛耳者，如雙方科研人才能夠進一步互訪，對我國軍事科技將有突破性助益，未來我國也可藉由交流，助美方化解軍事科研的盲點。更重要的是，科研人才交流比部隊軍事演訓交流層級更高，「技術給你就拿不回來的」，也象徵台美關係的密切。

王定宇也表示，「國防自主」政策分成二部分，一部分是「本來就會做，但要進一步提升者」，例如，我國已習得一些軍備的匿蹤塗料，未來可否透過台美科研交流更精進，值得關注；另一部分則為「我們不會做的」，例如潛艦國造紅區裝備、戰機短場或垂直起降設備等，如我國可汲取美方能量，軍事科研有機會跨世代進步。

立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委呂玉玲表示，從美國「國防授權法案」、「台灣旅行法」等對我有利的法案通過，有機會促進台美雙方平等、互惠的交流，但我國迫切需要美方實質幫助，因此，如雙方軍事科研機構能有進一步互訪機制，未來將對我國「國防自主」政策、國防工業發展提供莫大幫助。

呂玉玲並說，隨著美朝關係演變，台灣不能成為國際局勢的籌碼，因此，如可和美國軍方、科研單位有進一步的交流，除增進台美雙方友誼，也可加強我國防實力，進而提升我國在全球的重要性與地位。