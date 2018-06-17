我3彈性能提升 射程更遠更準

2018-06-17

美台科研交流 有助突破軍工瓶頸

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府首度同意台灣派員到美國重點實驗室參訪，軍方相關官員說，中科院研製的天弓、天劍以及雄風系列飛彈，目前都在三軍部隊服役中，並由中科院持續進行性能提升的精進研改計畫，美台科研人員相互交流及重要資訊交換，有助於突破科技研發的瓶頸，軍方樂觀預期，可以有效縮短台灣自製武器系統研改的時程。

天弓飛彈部分，軍方官員指出，目前天弓三型防空飛彈是以攔截敵機為主要任務，並已具有部分反飛彈戰力，但其攔截高度不足，中科院在精進研改部分，是要在天弓三型飛彈系統的基礎上，挑戰「更高層的防禦」，也就是要再拉高天弓三型飛彈的有效攔截高度。

官員說，天劍飛彈的發展符合軍方戰備需求，性能提升後的經國號戰機，已可一次掛載更多的天劍二型飛彈，有助於提升經國號戰機的戰力；在艦射型及陸射型的發展上，海軍已同意要在量產型的沱江級軍艦，以及拉法葉級軍艦的研改上，使用艦射型劍二飛彈，至於陸射型劍二飛彈，官員說，相關的作戰測試都已完成，「只等軍種下訂單」。

官員說，雄風系列反艦飛彈，目前是我國對共軍有效嚇阻的關鍵戰力，無論是次音速的雄二反艦飛彈、雄三超音速反艦飛彈，以及雄二Ｅ巡弋飛彈，對共軍大型船艦具有相當大的嚇阻力，性能仍有再精進的空間。但軍方官員說，在研改技術上，中科院已有能力達成，能讓雄風系列飛彈射程打得更精準，射程更遠。

垂發系統卡關 我盼美方指點迷津

相對於天弓、天劍以及雄風系列飛彈的發展較為順利，軍方在自主研發艦載飛彈的垂直發射系統上，卻長期面臨「卡關」，亟待突破。相關官員說，美國已同意出售垂直發射系統給台灣，台灣則希望在與美國進行科研合作、赴重點實驗室參訪時，美方能夠在關鍵技術上「指點迷津」，讓台灣的新一代巡防艦及主力戰艦上，能夠配備台灣自主研發的垂直發射系統。