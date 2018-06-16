赴美學成歸國 陸官5生授階

2018-06-16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕陸軍官校今年有陳慈裕等五名學生從美國軍校學成歸國授階任官，另派訓胡家琪等五人赴美國軍校就讀，其中胡家琪是國軍女官校生考上美國西點軍校第三人，官校今天的校慶將成為嬌點。

陸官今年有五名學生自美國軍校學成歸國，包括西點軍校的陳慈裕、維吉尼亞軍校的鄭國恩與徐以諾、威爾猛軍校的林宛儀、色岱爾軍校的梁家瑋，由校長陳忠文少將授階任官，成為國軍基層幹部。

其中陳慈裕歷經西點軍校四年磨練，不但克服語言障礙，在人際關係的建立、學習態度及體能訓練等，也大有突破，過程中遭遇許多困難與挫折，但想起自己代表國家與母校，不輕言放棄、堅持到底通過考驗，他感謝學校與家人的支持。

值得一提的是，自維吉尼亞軍校畢業返國的徐以諾，另有弟弟徐以樂正在美國西點軍校就讀三年級，兄弟檔的傑出表現令人讚賞。

校方表示，徐以諾初到維吉尼亞軍校，語言文化是最大考驗，前三天只能從肢體語言、觀察連隊動向，調適並跟上進度，透過與友人對話，學習維吉尼亞軍校的特殊用語與美國人的生活用語，克服美國軍校的文化衝擊及第二外語的溝通障礙。

陸官今年有胡家琪、江嘉豐、徐靖、夏揚、陳昱文等五名學生，分別考上西點、色岱爾、威爾猛、維吉尼亞等軍校，將於本月底赴美就讀。