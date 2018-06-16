國民黨轉售大孝大樓 黨產會擬追徵7.8億

2018-06-16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會廿六日將舉行「大孝大樓追徵案」聽證會，調查報告昨正式出爐，直指國民黨藉由中華民國民眾服務總社，取得北市府國宅處興建的辦公大樓，最後以十四‧五億元轉售給財團蓋豪宅，在釐清為不當取得財產後，將對國民黨追徵七‧八億元價金。

黨產會調查發現，一九八五年一月，民眾服務總社以四‧三億元標購取得大孝大樓及其坐落土地，一九八九年房地產權移轉給國民黨中央委員會，二○○二年將建物及土地售予黨營事業光華公司，二○○四年再轉售給瑞昇第一不動產公司。

調查報告提及， 北市府國宅處工程司官員楊勝雄於一九八三年七月廿一日便簽中表示，「本辦公大樓之出售對象除原地拆遷單位或團體外，其大部分面積曾奉處長指示，中央黨部有意全部價購（原地拆遷之黃河雜誌社已來文要求價購兩層），有待高階長官協調決定…」

黨產會強調，大孝大樓公開標售前，已有北市警局表示欲申購作為勤務中心、北市府環保局表示有意申購作為辦公廳舍、古亭區公所表示有意申購部分樓層充作區民活動中心，另有台北市銀行欲申購作分行使用，及更新區內的拆遷單位海南同鄉會、傷殘服務中心、陸軍辦公用品供應中心、黃河雜誌社等優先承購單位。

黨產會指出，國民黨以其執政優勢政黨地位，透過北市府國宅處協調原具有優先購買地位之單位，放棄本次標售。又藉由非營利社團的投標資格限制，排除其他可能競爭對象，將大孝大樓以整棟標售方式，賣給民眾服務總社。

黨產會強調，國民黨以民眾服務總社之名標購大孝大樓，違反政黨本質及民主法治方式，更在二○○二年八月以十三億元出售給黨營事業光華公司。扣除取得價金四億三四○○萬元、移轉房屋予中國國民黨籌備處的契稅七五四萬五六七七元，及國民黨移轉房地給光華公司的土地增值稅七五六九萬五六○八元後，應就系爭土地追徵七億八二七五萬元。