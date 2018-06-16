中科院航太技術 獲國際認證

2018-06-16

資通所展現國際級水準 有助開拓全球市場

〔記者羅添斌／台北報導〕美國同意洛馬公司技轉愛國者三型飛彈「航太鋁合金大型精密鑄造零組件製程技術」給台灣，我國防工業科研單位中科院也很爭氣，中科院資訊通信研究所全所通過國際認可的高階航太及國防領域國際品質系統認證，展現具備國際級品質水準的能力，對於開拓全球市場更具信心。

中科院人士昨指出，中科院資通所全所通過「AS9100：航太、國防工業品質管理系統」驗證合格，日前由全球認可最大第三方驗證機構之一的台灣貝爾國際驗證機構（FAQ/BestCERT,Ltd）亞洲地區總裁蔡重成博士到中科院頒授合格證書，由中科院院長杲中興偕同資通所所長林高洲接受。

國際專業證照加持

他表示，杲中興在會中強調，航太、國防產業是「高門檻」、「高成本」、「高風險」行業，對品質的要求極為嚴苛。盱衡國際形勢及中科院轉型後，國際市場競爭激烈氛圍，資通所通過國際認證聯盟標誌，等同取得世界航太、國防領域先進品牌的認可，在國際專業證照加持下，亦充分證明中科院除了引以為傲的研發、產製能力外，更展現具備國際級品質水準。

杲中興強調，資通所將顧客的需求連結國家策略及中科院政策，為「發達國家經濟」及「強化自主國防」的目標奠定基礎，予中科院提升營運績效及科技能力更大彈性，將營運過程風險中所產生的正偏差，開啟了一個擴展機會的契機，以實際績效帶來附加價值。杲中興期勉從此一品質體系中，能為中科院爭取到最大化利益，有助於開拓全球新市場，提升中科院產品的總體競爭力。

中科院人士轉述林高洲談話指出，資通所以任務為導向，投注長達四年時間，終於取得航空、太空及國防領域國際品質系統品牌保證，且建構內部流程標準化、合理化與效率化，不僅符合了跨入國際領域的標準要求，更落實政府「經濟建構國防、國防支援經濟」政策方針；期能透過國際品質管理運作模式，持續改善及提高產品有效性，順利與國際航太、國防工業接軌。