朝鮮半島和緩 學者促「新北向」

2018-06-15

〔記者呂伊萱／台北報導〕世紀峰會「川金會」落幕，川金二人發表聯合聲明，韓半島緊張局勢暫時和緩。學者昨指出，如果北韓真的朝向開放發展，台灣在國際接受的情況下，建議發展「新北向」，一方面透過優勢產業協助其發展經濟，同時輸出民主經驗、展現軟實力。前外長、總統府資政田弘茂更直言，北韓沒有把台灣當敵人，相當願意和台灣來往。

田弘茂：北韓願和台灣來往

國策研究院昨舉辦「美朝峰會與亞太局勢變動」座談會。外貿協會副董事長劉世忠說，川金會只是未來賽局的序幕，川普為了維持政績不破局，重心還是會在朝鮮半島，目前華府對台灣氛圍相當友善，台灣應繼續維繫美國對台灣的支持和同情，同時更要努力將台灣的戰略價值「傳到川普耳中」，否則川普一心一意都是貿易角力和北韓議題。

劉世忠說，其實自九○年代起，有不少台商希望開發北韓，若國際制裁放寬甚至解除，台灣應透過優勢產業協助北韓發展經濟，同時輸出民主經驗，讓國際看見並發揮效果，「這些現在就要準備研究和鋪陳」。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正則建議政府應成立朝鮮工作組，當北韓放棄先軍政策、發展經濟時，「我們除了新南向也可以新北向」。田弘茂更直言，他當外交部長時就有和北韓互動，但因美國當時將北韓定位為流氓國家，進而限制了台方和北韓的來往。

田弘茂說，北韓一直以來都沒有把台灣當敵人，相當願意和台灣來往，且北韓煤品質好，台灣過往從中國轉運進口不少北韓煤，就是實證。

台灣曾從中國轉運進口北韓煤

對於「川金會」結束後，北韓以小國之姿成為國際政治焦點，政大國關中心教授袁易昨也在會中指出，此事對台灣的啟示在於「台灣是否需要政治性核武？」這是一個思考方向。

國策院執行長郭育仁指出，韓半島氣氛如果真走向緩和，下一個可能的熱點就在南海，台灣重要性升高；若北韓去核進程不順利，區域緊張情勢及美中對立下，台灣角色仍然重要，「無論如何，台灣的戰略地位都在上升」，如何利用槓桿作用，以最大化台灣國家利益，就相當重要了。