陳明通七月訪美 將會白宮官員

2018-06-15

蔡政府首訪華府的陸委會主委 也將拜會智庫與國會議員

〔駐美特派員曹郁芬／華府十三日報導〕華府消息人士透露，在兩岸關係日趨緊張之際，台灣陸委會主委陳明通預定七月十七至十九日訪問華府，除了在傳統基金會發表公開演說，也將與美國白宮、國務院資深官員會談，拜會智庫與國會議員。這是蔡英文政府上任之後，首次有陸委會主委訪問華府。

將在傳統基金會發表演說

外交人士透露，美國政府認為北京正在改變兩岸現狀，而且北京無意與蔡英文政府進行官方談判，美方憂心北京對蔡英文的最大施壓政策仍會持續。陳明通的來訪有助於美國對台海情勢的掌握。

有助美國對台海情勢掌握

據了解，美中五月底在紐約舉行了一次二軌對話，包括國台辦副主任陳元豐等中國官員告訴美方與會官員及學者，北京在蔡英文就任時仍在觀察是蔡會改變民進黨，還是民進黨會同化蔡，如今，北京的結論是蔡英文已經被民進黨獨派改變，兩岸關係的未來難有機會改善。

知情人士透露，與會的美方官員及學者對中國代表的說法不以為然，認為中國無法提出有說服力的證據顯示蔡在改變現狀或採取台灣獨立的具體行動。中方也對於台灣公投法門檻降低感到憂心，認為類似「東京奧運台灣正名公投」會挑戰北京的底線。消息人士表示，中方官員及學者對台政策的談話愈來愈強硬，看不出兩岸關係有轉圜空間。

馬政府時代，陸委會主委夏立言曾在二○一五年七月訪問華府，並指兩岸仍然缺乏真正的互信。蔡上任後，時任陸委會主委張小月未曾訪問過美國，都由副主委林正義代打。林正義今年二月也曾在傳統基金會發表公開演說，傳達台灣想維持現狀的期望。不過，由於兩岸關係始終維持在冷和，林當時的演說並未引起太大關注。

美國主管文化教育的助卿羅伊斯日前出席美國在台協會（AIT）內湖新館落成典禮，中國國台辦發言人馬曉光說，中共外交部已向美方提出嚴正交涉，還批評「民進黨當局挾洋自重，只會進一步破壞兩岸關係。」