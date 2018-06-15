當選總召 江啟臣：年輕世代應出來打頭陣

2018-06-15

〔記者林良昇、施曉光／台北報導〕立法院國民黨團總召選舉結果昨出爐，青壯派立委江啟臣擊敗黨中央暗挺的資深立委費鴻泰，被視為青壯派對抗黨中央的勝利。近期國民黨內部在勞基法修法、軍公教年改到最近的新竹縣長提名爭議等多項議題上，青壯與資深立委、黨團與黨中央屢屢不同調，也讓此次總召選舉結果備受外界關注。

外界觀察認為，此次選舉是國民黨團內的世代之爭。江啟臣昨在政見發表時也指出，他是在黨團前輩鼓勵下，認為年輕的黨團成員應該出來打頭陣，要透過經驗的傳承與觀念的創新，銜接世代斷層，團結攜手讓黨團呈現不一樣的面貌。

至於黨團未來是否會與黨中央不同調，江啟臣則極力撇清。他表示，外界質疑青壯派抬頭後，將不會聽黨中央號令，這是過度解讀，「想太多」。黨團跟黨中央本來就是相互合作，黨中央很多政策目標及願景，黨團應要跟黨中央搭配協調，總召就是做兩者間的溝通橋樑，這就是為什麼總召要列席中常會的原因。

黨內人士：黨與黨團同一方向

黨中央相關人士則解釋，過去國民黨由政策會執行長直接領導立院黨團，但自前主席洪秀柱時代開始，黨中央與黨團的關係就發生質變，黨中央與黨團運作分離，影響至今仍在，現任主席吳敦義就任以來，也始終採取尊重黨團自主的態度。

黨內人士強調，副主席兼秘書長曾永權經常列席黨團會議，黨中央與黨團的關係，始終保持兩個前輪都在同一個方向。

同為青壯派立委的蔣萬安受訪也說，這次選出的總召要面對年底選戰，未來黨就是一體的，黨中央和立院黨團一定要更緊密配合，現在黨團人已經很少，每一個黨團成員都肩負幹部的責任，「每個人都是總召、書記長」，沒有鷹派、鴿派之分，就是強力監督執政黨。

蔣萬安指出，黨團內部有資深的、有新科的立委，對很多議題的看法不一定相同，這很正常，但大家的共識就是，最後可以透過內部黨團大會的討論、辯論，讓大家盡情表達看法，透過凝聚共識的過程，展現團結，最後一致對外。

不分區立委陳宜民也表示，國民黨團只有卅四席，沒有必要分「世代」，而且現在已經要進入選舉階段，黨團成員有七個人年底要參選，未來在議事攻防上，人力會更吃緊，黨團成員必須多分擔。

江啟臣#國民黨團總召#

蔣萬安