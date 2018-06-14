莫健︰中國一再打壓 侮辱台灣人

2018-06-14

施壓企業改名 阻撓參與世衛 對兩岸發展「適得其反」

〔記者呂伊萱、李欣芳、楊明怡／綜合報導〕美國在台協會（AIT）主席莫健昨表示，北京要求企業更改台灣名稱，並阻撓台灣參與世衛大會等，藉以壓縮台灣的國際空間，這些做法對兩岸關係發展僅是「適得其反」，因為這些是對台灣人民的侮辱。他也強調，美國在台有重要利益，不會把台灣當籌碼。

來台參加AIT新館落成典禮的莫健表示，AIT新館是美國對深化台美關係的承諾，美國會不斷努力確保台灣能在國際場合上發言，針對台灣面臨持續增加的壓力，美國也承諾會和台灣共同面對挑戰，並一起維護和平及穩定。

莫健除了晉見蔡總統，也接受媒體專訪，對於美中台關係表達看法。

莫健受訪時指出，美方每次看見台灣試圖與中國開啟對話，都感受到兩岸關係是個持續的進程，深受鼓舞，「但這些努力需要被理解與回應」。

莫健肯定蔡總統是個非常務實且明事理的領導人，台灣已嘗試與中國互動，據他了解，對於兩岸缺少對話的冷和狀態，「華府的人們不把這些歸責於蔡總統，這件事需要北京更多的參與。」不過莫健直言，美方不會干預兩岸互動或成為調停者。

莫健說，北京要求企業更改台灣名稱，並阻撓台灣參與世衛大會等，藉以壓縮台灣的國際空間，這些做法對兩岸關係發展僅是「適得其反」，因為這些是對台灣人民的侮辱。

美在台有重要利益 不會把台當籌碼

莫健也反駁了「台灣籌碼論」，他表示，曾有說法將台灣當做籌碼，但美國在台灣和西太平洋地區有重要利益，他沒有看到美方會出賣台灣的跡象；美國也不認為美國需要犧牲在台利益換取和中國的合作。他相信美國政府這樣的想法並未改變，事實上，川普政府裡有越來越多資深官員表示「這樣的事情不會發生」。

另莫健提到，美國仍十分關切肉品進口問題，美方呼籲相關政策規定應該基於科學根據，而非考量政治因素或製造恐慌。

蔡總統昨分別接見莫健與美國國務院助卿瑪麗．羅伊斯，均提及中國對台灣的打壓。

總統說，中國這陣子對台灣在外交上的打擊，還有頻繁的軍事動作，都顯示他們在單方面改變和平穩定的現狀，也讓區域的緊張情勢升高。

蔡總統也向羅伊斯表示，在中國打壓台灣、壓迫台灣的外交空間並且以軍事行動嚴重影響區域和平穩定的時刻，「妳的來訪也代表了美國的支持」。羅伊斯昨並致贈美國國務院院徽予文化部，肯定台美長期友好的文化合作關係。