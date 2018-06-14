林為洲：大老關說改變遊戲規則

2018-06-14

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常會昨通過提名新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長，但提名風波仍未止息，有意參選且高呼依全民調決定的國民黨立委林為洲昨在立法院公開受訪，情緒激動、幾近哽咽地控訴，大老關說讓黨中央改變遊戲規則，遵循制度的人反被懲罰，他宣示將「自做全民調」，若贏對手未超過誤差就退選，將堅持到正式登記前。

江啟臣、蔣萬安等藍委為林加油打氣

國民黨立委李彥秀、費鴻泰、曾銘宗、王育敏、呂玉玲、馬文君、黃昭順、江啟臣、蔣萬安等人也齊聚林為洲國會辦公室，為其加油打氣。

林為洲指出，他會「為制度奮戰到底」，在八月廿七日中選會正式登記前，希望黨中央能夠懸崖勒馬，走回制度的正軌，台灣社會需要國民黨作為反對黨，不要因一次新竹縣的縣長初選，毀了對黨員的誠信，如果遊戲規則可以半途更改， 國民黨如何讓人信任？如何讓黨員信任？

林為洲說，黨中央去年十月就公布初選制度，他不找大老關說、不去連署說地方有多少人支持，因為制度裡面沒有這些項目，現在竟然因為大老關說改變遊戲規則。

林為洲強調，他當選過四次新竹縣議員、二次新竹縣立委，在地方經營廿年，如果在地方人緣不好，如何當選？他也暗指楊文科，沒參選過，年紀將近七十歲，還曾因案被彈劾提早退休，「黨中央這樣公平嗎？」