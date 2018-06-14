綠搶雙北 3縣市危險

2018-06-14

〔記者楊淳卉／台北報導〕年底縣市長選戰，民進黨目標除了鞏固現有四個執政直轄市，搶攻雙北之外，過去被視為綠營艱困選區的新竹縣，也在泛藍分裂、三強爭奪下，列為有機會翻盤，將傾力反攻的縣市。黨內評估，現有十三執政縣市，其中澎湖等三縣市尋求連任有警訊，但除了積極固守，也會全力搶攻雙北及竹縣等縣市，仍希望維持過半的地方執政版圖。

竹縣藍鬧分裂 有機會突圍

民進黨內評估，現有四個執政直轄市包括桃園市、台中市、台南市、高雄市，要繼續執政沒有大問題；其他爭取繼續執政縣市部分，嘉義市、澎湖縣、宜蘭縣則被列為選情危機區，尤其軍公教人員佔相當比例的澎湖縣，受到政府推動年金改革影響，選情受到不小衝擊。

至於目前非民進黨執政縣市，雙北本來就是民進黨列為重中之重的戰區，將全力搶攻；台北市方面，黨提名參選人姚文智力拚鞏固基本盤，六月廿三日辦大型造勢晚會，在「把最後一個月的活動拉到這個月辦」的策略下，盼台北市綠營基層儘快集結，提升民調。

雙北辦中大型造勢衝人氣

新北市方面，選對會召集人林錫耀昨指出，新北市長參選人蘇貞昌和新北市議員提名人共同舉辦廿五場演講會，之前還舉辦中型造勢，展現十分積極態度，對比朱侯團隊，蘇更能展現施政魄力和績效。

新竹縣因泛藍出現分裂變數，林錫耀於中常會上指出，黨提名新竹縣長參選人鄭朝方是文化人，具備優秀政治能力，獲得提名至今已在新竹縣舉行四十場座談會和客廳會，等於民進黨在新竹基層跑一次，基礎相當扎實，選對會認為新竹縣有相當的勝選機會。