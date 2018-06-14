縣市長選舉》藍拚過半 決戰中台灣

2018-06-14

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨昨通過新竹縣長提名後，已全面完成年底直轄市、縣市長選戰佈局。黨主席吳敦義在出席國民黨農漁業工作委員會第一次工作會議時指出，除了保住既有六個藍色執政地盤外，國民黨還要再贏「若干縣市」回來，奠定二○二○才會增加重返執政機會，目前藍營已樂觀看待二十二席百里侯拿下過半，甚至不無可能「贏到有剩」。

吳敦義今年一月曾開出年底選戰目標，除了新北市、苗栗縣、新竹縣、南投縣、台東縣、連江縣及同屬泛藍的花蓮縣外，還要再多拿下幾個，「如果現有的七個，再加上五、六個以上就過半」。當時藍營看好有機會搶回執政權的地方包括基本盤藍大於綠的基隆市、新竹市、彰化縣，以及綠營內部矛盾或因施政欠佳選情告急的雲林縣、宜蘭縣、嘉義市，再加上受民進黨政府推動年金改革影響，軍公教人口比率高達四成的澎湖縣。

時間過了五個月後，多數民調顯示國民黨台北市長參選人丁守中領先現任市長柯文哲，以及新北市長參選人侯友宜穩定領先民進黨參選人蘇貞昌，整體大環境條件讓國民黨士氣大振。

揮軍南下 伺機插旗綠地

黨內人士說，「決戰中台灣」是這次選舉的重心，只要中部地區既有執政地盤苗栗、南投穩住，重兵放在台中，並搶下彰化、雲林，整個選舉效應就會向南、北外溢擴散。 對國民黨而言，高標就是在「六都」固守新北市、收復台北市兩個基礎上，進而奪回台中市甚至桃園市，至於其他十六縣市在既有的五加一（花蓮縣）基礎上，拚奪基隆市、新竹市、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣、雲林縣、澎湖縣等七塊綠營地盤。