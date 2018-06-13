吳彥霆移靈花蓮 21日告別式

2018-06-13

〔記者王峻祺、吳昇儒／綜合報導〕F-16戰機飛行員吳彥霆少校四日在新北市五分山失事殉職，遺體昨早九時於基隆火化場火化。家屬強忍悲痛，下午三時將裝置骨灰的忠靈罐移靈花蓮大樂寺安奉，軍中同袍列隊迎靈，吳的遺孀林芳瑩帶著三歲幼子喊：「爸爸，下車！」氣氛哀戚。

空軍第五戰術混合聯隊為表彰吳彥霆因戮力戰訓執行演習任務，不幸因公殉職，由參謀長羅建誠上校任迎靈儀式主接官，率隊長楊尚儒上校及官兵代表等十二員，對英靈行最敬禮。

現場以隆重莊嚴軍禮迎靈，並暫厝花蓮大樂寺，同時也呈請國防部辦理追晉及總統褒揚令，表彰烈士英勇事蹟，依法從優辦理撫卹。

吳的遺孀林芳瑩帶著三歲幼子喊：「爸爸，下車！」氣氛哀戚，吳父、吳母則在室內持續誦經祈福。吳父私下表示，兩個兒子都熱愛翱翔空中，立志當飛官，但彥霆在五年前第一次發生意外後，弟弟萌生陰影，目前已離開軍旅，家人都尊重孩子的選擇。

軍方表示，二十一日告別式當天，預計將有四架F-16戰機升空衝場，向吳彥霆致敬，現場僅開放公務機關公祭。

黑盒子記憶卡 仍未尋獲

據悉，戰機失事至今，搜索人員已經陸續尋獲信標發射器、黑盒子，但因撞擊猛烈，黑盒子受到撞擊零件四散，最關鍵的磁軌（記憶卡）尚未尋獲，目前仍持續封鎖山區，全面搜尋。