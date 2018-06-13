利誘調查官不成反遭錄音 台商共諜被訴

2018-06-13

〔記者陳慰慈／新北報導〕在澳門經營賭博業的台商洪金錫，涉嫌以現金、協助升遷或招待國外旅遊等方式，利誘一名調查局調查官加入共諜組織，該名調查官拒絕後通報上級展開蒐證，新北地檢署昨依觸犯國家安全法「為大陸地區黨務機關發展組織未遂罪」，將洪起訴。

原為澳門人 來台定居取得國籍

檢調調查，洪男本是澳門人，一九八○年代來台定居並取得我國國籍，曾任全民計程車司機聯誼會副理事長，二○一五年起又返回澳門經商，擔任中華港澳在台人民協會常務理事，期間與自稱北京大學研究生的中國社會科學院台灣研究所人員「陳秘書」交好，疑遭吸收，趁往返兩岸三地機會，在台發展共諜組織。

起訴指出，洪男在二○一五年底受「陳秘書」指示，以「可協助與中國社科院台研所人員建立窗口」等話術試探我方一名調查官，還當場拿出兩千美元作勢交付，但該調查官並未收下；隔年洪男又四度約該名調查官到咖啡店見面，以「他們會幫你升官」、「如果成為朋友，他們政府預算很多，他們要培養下一代接班人」等語試圖招攬。

此外，洪男還曾大方告訴該調查官：「你護照號碼給我，其他的我幫你處理！」暗示可招待調查官全家赴新加坡、韓國旅遊，該調查官為進行蒐證，遂收下洪男贈送的金銀紀念幣禮盒做為證據，並錄音存證，事後向上級揭發此事。

庭訊時，洪男辯稱美元跟紀念幣都是他主動贈送，「說紀念幣是大陸官員送的，是我在吹牛，幫忙支付機票費用也是開玩笑的」，並強調：「介紹『陳秘書』給調查官認識，是希望調查官搞情報幫助台灣。」不過檢方不採信洪男辯詞，昨仍將他起訴。