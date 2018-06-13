征戰竹縣 國民黨提名小組建議徵召楊文科

2018-06-13

〔記者林良昇、施曉光、黃美珠／綜合報導〕國民黨中央提名協調小組決議，今日將向中央提名審核委員會建議徵召新竹縣副縣長楊文科參選新竹縣長。爭取新竹縣長提名的國民黨立委林為洲昨受訪表示遺憾，認為這樣的提名正當性不足，他不會脫黨參選，下週啟動自辦民調，繼續「太傻」到八月廿七日中選會開放登記之前，會爭取到最後一刻。

林為洲﹕自辦民調 爭取到最後

國民黨組發會主委李哲華昨受訪指出，中央提名協調小組評估各種因素，考量輔選、未來黨務發展布局，決定於今日中央提名審核委員會提報建議徵召楊文科參選新竹縣長，並將送中常會正式通過。

外傳國民黨打算徵召楊文科後，再與民國黨參選人徐欣瑩進入第二階段整合，共推人選與民進黨參選人鄭朝方對決，李哲華否認，「這是假新聞」。

楊文科說，若真的提名他，他會全力以赴替國民黨爭取勝選。他也澄清外界所謂「民國黨宣明智」拜訪「國民黨主席吳敦義」，有提到「國民黨提名楊文科就是要禮讓民國黨徐欣瑩選縣長的說法」。

楊文科說，當時宣明智是以科學工業園區全國同業公會顧問的身分，帶著當時人在海外的理事長沈國榮親筆簽名，寫滿對園區未來發展、以及國民黨提名人選看法的建議書去拜訪吳敦義。這些人是站在產業永續發展立場，並非政黨的立場提出建言。