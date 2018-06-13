侯︰文大若使用不當 就處理

2018-06-13

〔記者賴筱桐、鍾泓良／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜遭爆出租建物，供文化大學違規當宿舍「大群館」收租，侯友宜昨還是強調坦蕩，房子租給文大，若文大有使用不當的情況，「該怎麼處理，就怎麼處理」。

「大群館」土地使用分區屬「特定住宅區（二）」，根據「台北市土地使用分區管制自治條例」，可以做集合式住宅，但不得申請寄宿舍，該棟於一九九七年所取得使用執照也屬集合式住宅。

市府︰是否為宿舍 待文大、教部詮釋

二○一二年郝市府時，建管處認定該棟應屬宿舍，但同年都發局卻認定屬集合式住宅，形成兩者定義出入。台北市政府都發局長林洲民昨表示，大群館是否為學生宿舍，應由文大及教育部來詮釋，將依回應決定如何處置。

侯友宜昨透過競選辦公室向律師查證，律師說明，依法規「多戶住宅」（也就是集合式住宅）可以租、售給任何人，包括學生，在法律上沒有任何問題。

侯友宜昨接受電台專訪強調，一切程序合法，一塊土地蓋的建物有九十九戶，所以申請九十九個門牌，並不是一戶有九十九個門牌；至於外界質疑公安疑慮，房子出租給文大，如果文大有使用不當的情況，「該怎麼處理，就怎麼處理」。

北市府都發局長林洲民則表示，根據市府發出的使用執照，「大群館」是申請九十九個門牌的集合式住宅，而非「一門牌九十九戶」的寄宿住宅。

林說，二○一二年時，議員李慶元安排現勘，建管處認定大群館屬H1類組宿舍，應比照宿舍要求公安申報，並在當時對文大開罰六萬元。然而，都發局都市規劃科也在當年發函，認定大群館屬多門牌住宅，雖出租供學生使用，但仍屬於集合式住宅，因此尚無違反土管規定，兩局處之間相互矛盾。