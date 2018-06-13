侯的文大宿舍房產 立委︰「住二特」不能分房出租

2018-06-13

〔記者蘇芳禾、何玉華／綜合報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜夫婦的文大宿舍案持續延燒。民進黨立委段宜康昨指出，侯與妻子興建的文化大學宿舍「大群館」，土地使用分區是「住二特」，依法不能分房出租，卻與文大簽約成為學生宿舍；而且該建物使用執照申請項目明白寫著「集合式住宅」，還申請了九十九個門牌。段質疑，門牌並非文化大學申請，侯為何要文大說明？

段宜康指出，這棟地上五層、地下一層的五百坪房舍，一九九七年八月二十一日取得使用執照。九十九個門牌在一九九七年六月十三日編定。在二○一一年，侯友宜已經就任新北市副市長，與文化大學簽約，把公寓變身為文化大學學生宿舍「大群館」。

經由台北市建築管理工程處的查詢系統，輸入該棟位於台北市士林區凱旋路十一號的建物地址，可以發現該建物起造人是使用侯友宜的「友」字命名的「友友投資有限公司」，公司負責人為侯妻任美鈴，建物除了地下室為停車場，其餘樓層申請使用項目明白寫著「集合式住宅」。

都發局認定使用不合規定

台北市都發局認定該建物使用不合規定，將集合式住宅違規做學生宿舍，雖然侯友宜極力撇清，但仍被好友葉毓蘭不小心爆料。民進黨新北市長參選人蘇貞昌辦公室發言人黃韋鈞說，根據葉毓蘭接受電視台專訪的說法，侯一開始就是要蓋成學生宿舍來賺錢，並且一口氣申請九十九塊門牌，讓土地更有經濟效益。

黃韋鈞說，侯口口聲聲說要追求居住安全，身為地主及建物擁有者，應誠實面對問題，別讓相對弱勢的學生陷居住風險之中。