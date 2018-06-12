總統︰共軍動作多 要強化憂患意識

2018-06-12

視察反空降突擊演練

〔記者楊政郡、歐素美／台中報導〕蔡英文總統昨到台中視察陸軍航空第六○二旅及砲兵五八指揮部反空降突擊演練，並贈端節加菜金。她致詞強調「精實」國軍的重要，肯定國軍在漢光演習中的表現，強調共軍動作頻繁，我方更要強化憂患意識，用最堅實信念做好每天戰鬥戰訓本務。

蔡總統先到新社的陸軍航空第六○二旅，聽取突擊作戰隊中校政戰處長藍順煌報告。藍順煌表示，UH-60M黑鷹直升機目前已安裝高穩定機槍，發揮精實戰力。總統隨後與國軍官兵一起吃便當，邀請黑鷹戰鬥直升機飛行員林青青上尉及彭新煌中尉夫妻檔、上士邱琪兒及弟弟中士邱智彬一起用餐，並致贈部隊端節加菜金。

蔡總統肯定部隊在漢光三十四號演習中的表現。她指出，軍人的職責就是時時刻刻保持警戒，以確保國家安全，共軍近來動作頻繁，不只是對國家安全的威脅，更單方面的影響區域的和平穩定，「敵人的威脅越大，大家就更要堅守國防建軍的基本原則」。

她強調，國軍國防建軍的原則就在於一個「實」字，只有每天都「務實」的演練，後續「確實」的檢討修正，並且建立「踏實」的作業程序，這樣日復一日的累積，才是國軍「精實」的戰力基礎。國軍文化已經進步很多，不要讓外面的人笑我們只會發小卡、填表格，我們要實實在在做事，不做虛工，更不需要表面工夫。

蔡總統說，「當國軍認真確實地執行任務時，我就是國軍的靠山，一定支持國軍」，現在政府優化軍人年金制度，讓軍人在軍中服務時間可以延長，持續以實際作為改善大家的營區生活環境、工作條件及個人裝備。台灣社會越尊敬國軍，就會有更多好人才願意投身軍旅，國軍的戰力才會更加堅強。

蔡總統隨後轉往神岡的陸軍砲兵五八指揮部，視察國軍大肚山反空降突擊演練，並致贈端節加菜金。