軍改列立院臨會首案 拚下週三讀

2018-06-12

〔記者邱燕玲／台北報導〕立法院昨召開臨時會，其中攸關軍人年改案的「陸海空軍軍士官服役條例修正草案」被列為首案。民進黨團總召柯建銘受訪表示，本週是「協商週」，將先對軍人年改案等法案進行協商，下週才會開始表決。預計軍人年改案下週將三讀通過。

反軍人年改團體「八百壯士」昨早在立院外聚集，由於軍人年改案須先協商，本週還不會處理，因此昨到場的抗議人士不多，立院則在上週就先架設拒馬因應。

蘇嘉全今召集朝野黨團協商

立院昨上午舉行全院委員談話會，處理民進黨立委柯建銘等提請召開臨時會案，經表決，通過下午起召開臨時會，由於法案仍須朝野協商，院會半小時就結束。立法院長蘇嘉全今天上午十一點半將召集朝野黨團協商軍改案。

原本民進黨團主張臨時會處理軍人年改案、空污法、財團法人法、礦業法等修正草案，以及預算解凍案、國家通訊傳播委員會委員人事同意權等十七案，為對國民黨團釋出善意，後來也將國民黨立委蔣乃辛所提之「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第三十四條條文修正草案」納入，臨時會處理共十八案，預計開到七月六日。

國民黨︰會再提修正動議

國民黨團表示，軍改案出委員會時，保留的關鍵條文有廿八條，黨內每個立委都有意見，雖然大方向一致，但文字略有不同，所以會再提出修正動議。