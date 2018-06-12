新聞透視》國民黨的在野黨性格

2018-06-12

記者林良昇／特稿

年底縣市長大選，不只是蔡政府的期中考，也是人民檢驗國民黨這個最大在野黨的一場面試。面試得好，不管是吳敦義還是朱立倫，才有二○二○的入場券；如果面試得不好，二○二○國民黨還是一個死氣沉沉，和一四、一六年一樣熟悉的那個國民黨，那人民只好給一樣的「盛大款待」。

在經歷上次縣市長及總統大選的崩盤後，國民黨已經跌到谷底，年底的百里侯選戰，不會再差了，除非國民黨還能夠再秀下限到極致，或者是中國力量最後關頭的「反助選」，否則不管怎麼選，藍營在今年底大選，一定有所「進步」。

還記得國民黨敗選的「那些年」來，從朱立倫、洪秀柱到吳敦義，國民黨人士談到改革，每個人都可以說上好幾句，但這幾年來到底改革了多少？「改革」這句話在國民黨內，到底只是權力的競逐工具？還是只是單純的掛羊頭賣狗肉，嘴上說說容易，實際怎麼做，比動嘴還難得多。

國民黨有幾項原罪，如果說黨產是「魔戒」，那黨內的「舊政治」就是「戒靈」，它們透過魔戒獲得實力，看起來好像已經消逝，不再存在，但卻還是黨內強大的力量，默默影響著黨內的可能改革，從暗影中伸手，拖延改革的腳步，得到新力量無法出頭、舊勢力不斷復活的結果。

立院黨團總召選舉，被視為中生代的江啟臣參選總召，遭遇黨中央為主勢力拉扯，其實一點也不意外，從吳敦義在公開場合演講最常的「話當年勇」就可看出來。吳總是談自己當行政院長的政績，談馬英九，確實，他們還念念不忘一、二十年前，那個黨中央可以掌控一切的美好年代。

大老、派系為主的老政治籠罩這個黨，新竹縣長參選提名不遵照已定好規則遭非議，外人看來，這不是彈性，只是服膺地方派系，從總召選舉到竹縣長參選提名紛擾，這並非一個高喊改革的在野黨該有的政治性格。或許，今年大選，國民黨不會輸，但如果這個黨無法「新起來」，一攤死水走老路，那長遠下來，只是慢性死亡而已。