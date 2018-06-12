國民黨立院總召選舉 新舊世代對決

2018-06-12

江啟臣、費鴻泰參選 被視為議事路線之爭

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨青壯派、資深派之爭，將在立法院黨團總召選舉正面對決，代表青壯派的國民黨立委江啟臣、代表資深派的費鴻泰昨分別登記參選黨團總召。江啟臣表示，相信黨中央會尊重黨團自主，他登記代表勇敢接受挑戰；費鴻泰則說，下會期適逢選舉，擔任總召相對辛苦，但他願衝鋒陷陣。

現任國民黨立法院黨團總召林德福任期即將屆滿，據國民黨團內規，總召任期一年，得連任一次，林德福上屆當選後宣示不連任，江啟臣、費鴻泰先後表態參選，並在昨上午完成登記作業，被視為是藍委「世代之爭」，也是青壯派與資深派議事路線之爭，最後「主導權」鹿死誰手，將在十四日新任總召選舉後揭曉。

兩派對法案內容、抗爭尺度意見不一

本屆立院歷經勞基法「一例一休」修法、促轉條例、公教年改、軍人年改等戰場，國民黨內青壯派與資深派對於法案的內容、抗爭尺度拿捏上，意見經常不一致。例如，在審議軍人年改時，青壯派立委認為可提版本，資深派認為不用提版本幫民進黨背書，後來提出的黨版卻是「八百壯士版」。

藍營內部人士評估，青壯派和資深派在黨團內各有支持者，加上游離的票源，約各占一半，由於先前傳出黨中央「擋江」，積極以應輔選台中市為由，勸退江啟臣，甚至黨中央有關人士還聯繫不分區立委圍堵，讓青壯派內部有危機感，覺得黨中央此舉不單純。

江啟臣︰盼建立勇於承擔的文化

江啟臣昨受訪時被問到黨中央是否繼續傳遞勸退訊息？他僅說「沒有」。江強調，就按制度走，沒有必要做任何的解讀，這不是黨團第一次的總召選舉，國民黨現在最重要的就是建立黨內相關的制度，讓人勇於跳出來承擔黨內責任，國民黨需要培養這樣的文化與風氣。

江啟臣說，他登記代表勇敢接受挑戰，也願意接受這樣的挑戰，不管結果如何，只要選舉是公平公正、尊重黨團自主，不管選出誰，都是黨團的勝利。

費鴻泰則表示，立院下會期適逢縣市長大選，是國民黨是否能振興的關鍵時刻，他受到很多人鼓勵為黨而戰，歷任黨鞭遇到選戰都很辛苦，可能因捍衛黨的政策而受傷，但他願意衝鋒陷陣。

費鴻泰︰君子之爭 不口出惡言

費鴻泰也說，選舉就是競爭，他曾和江啟臣談過，他們在選舉的過程一定要團結，他絕對不會口出惡言，也不會對江啟臣說三道四，這次的總召選舉就是一場君子之爭，在團結的氛圍下產生新總召。