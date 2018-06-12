侯︰依法申辦 相關使用應問文大

2018-06-12

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜妻子名下土地，出租給文化大學當作學生宿舍，昨天再被民進黨新北市長參選人蘇貞昌批評「太荒唐」，侯昨天僅簡單重申依法申辦、依法繳稅，承租使用是文化大學的決議，相關使用應由文化大學說明，他沒有進一步內容。

2012年被質疑 侯當時秀文件澄清

週刊在二○一二年十二月披露侯友宜與妻子任美鈴，將陽明山套房出租給文化大學，疑有隱匿申報財產、逃漏稅，當時的台北市議員李慶元、新北市議員金介壽跟進質疑。

侯友宜當時隨即召開記者會反擊，出示繼承文件、財產申報資料，證明土地來源一切合法，相關財產都依法申報、繳稅並信託，絕無隱匿。

侯友宜當時在記者會中指出，土地是妻子先後繼承、加上向妹妹價購取得，他和妻子拿出存款並向親友借貸，耗資約三千萬元興建大樓，規劃五至七坪不等供兩人使用的套房，有獨立水電及門牌，再用租金陸續償還貸款。

稱妻繼承、價購土地 花3000萬蓋樓

侯友宜當時說，二○一○年與文化大學簽約出租，後來因為房舍新穎、管理良好，文大董事長、校長等人評估後，主動洽談承租做為學生的校外宿舍，之後由文大全權管理；他出任新北副市長後，相關房舍財產都已經依法信託給台灣銀行。

至於蘇貞昌首度回應當年說五十八歲的謝深山是「老肉」，是「當年不夠歷練，經一事長一智，那樣講不對。」謝深山的兒子、現任侯友宜競選辦公室主任謝政達，昨透過辦公室發言人賴冠群表示，會把蘇貞昌這番話轉達給父親，說明蘇已經承認當年不該說那些話。