侯妻房產租文大當宿舍 2人套房4人住 蘇︰太荒唐

2018-06-12

蘇︰讓弱勢生住得不安全 希望侯趕快改正

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜妻子任美鈴名下、位於北市士林區凱旋路十一號的土地，二○一一年起租給文化大學當宿舍使用，共有九十九間獨立門牌套房，原本兩個人住的套房也改為四個人住；民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨認為「太荒唐」，希望侯友宜趕快改正，不要讓弱勢的學生處在不安全的環境。

任美鈴名下的這塊土地，被週刊披露以高價出租給文化大學當宿舍後，多次成為侯友宜被抨擊的焦點，侯雖表示有信託、繳稅，但質疑聲浪沒有停止過。

議員︰租金年漲5％ 今年2110萬

前新北市議員金介壽曾質詢侯友宜，金今年參加國民黨新北市長提名初選，即在媒體刊登半版廣告質疑此事；台北市議員王威中日前也開記者會，指文化大學承租第一年租金一千五百萬元，契約中明訂逐年調漲五％，今年租金高達二一一○萬元；文大為了平衡收入與高額租金，將兩人套房改成四人套房，如同「蟻居」，租金還比附近私校貴。

王威中更進一步指出，該區土地使用分區屬於「特住二」，僅能做集合住宅使用，卻每間各自申請獨立水電、門牌，硬解釋成集合住宅，台北市長柯文哲回應議員質詢時，也直言這個問題侯要去處理。

曾諷謝深山回鍋老肉 蘇認錯

蘇貞昌昨被媒體問到此事，表示「實在太荒唐」，讓他聽了很難過，因為出外求學的孩子是非常弱勢的，他當年就有這方面的經驗，希望侯趕快改正，不要讓弱勢的學生處在不安全的環境。

此外，對於當年嘲諷同樣競選台北縣長的謝深山是「回鍋老肉」，蘇貞昌昨也首度回應「我如果有講這樣，那是當年不夠歷練，經一事長一智，那樣講不對。」