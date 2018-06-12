找黃國昌合作？柯︰這也是個想法

2018-06-12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕年底縣市長選舉，藍綠陣營都喊出要雙北聯合作戰，外界關注台北市長柯文哲和民進黨「分手」後的選戰佈局。柯文哲昨被問及「是否可能和時代力量合作」時表示，既然已經進入網路時代，應該要直接訴諸人民，而不是純粹黨同伐異，運用政黨結合，為政黨利益在運作。

應直接訴諸人民 而非黨同伐異

柯文哲應邀至「2018 Global startup talents@taipei」座談會對談，會前接受媒體訪問，聚焦選舉議題。為了凝聚綠營基本盤，民進黨台北市長參選人姚文智將在本月廿三日舉辦大型造勢晚會，總統府秘書長陳菊已經同意出席，並將發表壓軸演說。面對綠營派系勢力整合，柯文哲直言那也沒有辦法，同黨同志有他們的政黨利益。

柯文哲說，這場選舉台灣真的要去思考，要繼續陷在藍綠漩渦裡面，還是有個機會，讓台灣可以脫離藍綠漩渦，往前走。是否後悔過去因舉債問題得罪陳菊？柯則是苦笑說，「我們也不是講人家壞話，只是講事實而已。」

此外，藍綠陣營都打算組雙北連線迎戰年底選舉，媒體詢問柯文哲，既然時代力量立委黃國昌沒有否認會選新北市長，會不會找黃合作？柯表示，這也是一個想法，已經進入網路時代，應該要有勇氣直接訴諸人民，而不是純粹黨同伐異， 運用政黨結合，因為政黨利益在運作，也許要有機會讓台灣直接訴諸人民。